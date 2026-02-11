2-килограммовый комок захватывает чужие норы: названа самая смертоносная кошка в мире

Исследователи использовали лазерные технологии для отслеживания тайной подземной жизни самых крохотных кошек Африки, которые также считаются самыми смертоносными кошками в мире.

Под покровом ночи черная кошка почти невидимо передвигается по территории южной Намибии, охотясь на мелких грызунов, птиц и насекомых. Представители этого вида почти втрое меньше домашних кошек, а их рыжеватая шерсть покрыта темными пятнами, что помогает хищникам сливаться с темным ландшафтом. Днем хищники исчезают под землей, прячась в заброшенных норах и туннелях — редкое поведение среди кошачьих, пишет ZME Science.

Самки черноногих кошек (Felis nigripes) патрулируют территории площадью от 10 до 80 квадратных километров, в зависимости от наличия добычи, в то время как самцы охватывают площадь от 15 до 90 квадратных километров. Несмотря на миниатюрные размеры, их активность и энергия продолжают удивлять ученых.

Недавнее исследование, посвященное дневной активности кошек, выявило их сильную зависимость от нор, вырытых зайцами-прыгунами (Pedetes capensis) для выращивания потомства. Ученые обнаружили, что самки черноногих кошек перемещаются между несколькими норами, и как только котята начинают передвигаться, матери меняют укрытия почти ежедневно — считается, это необходимо для защиты от хищников и заметания следов. Выживание в этом суровом полузасушливом ландшафте зависит не только от скрытности и охотничьих навыков, но и от этих скрытых взаимозависимостей.

По словам исследователей, эти крошечные кошки весом всего от 1 до 2,5 килограмма считаются более эффективными охотниками, чем львы или леопарды. Более того, эти хищники способны на удивительно мощное рычание.

Недавнее исследование, проведенное ученым Гарольдом Бриндли из Института сообществ и дикой природы в Африке при Кейптаунском университете, показало, что самки черноногих кошек в значительной степени полагаются на норы, вырытые грызунами спрингхау, которых часто описывают как помесь кенгуру и кролика. Любопытно, что пспрингхау, немного крупнее самих кошек и не входят в рацион черноногих кошек.

Поскольку спрингхау часто роют и покидают норы, они создают постоянно обновляющуюся сеть подземных убежищ, которая также помогает смягчать перепады температур. В ходе нового исследования Бриндли с коллегами отслеживали пять самок кошек с радиоошейниками и сканировали более 50 нор на юге Намибии с помощью лазерной лидарной технологии. Результаты показали, что каждая кошка в среднем использовала 12 разных убежищ в течение 138-дневного исследования, оставаясь в одной норе в среднем два дня.

В то же время матери, воспитывающие котят, следовали другому ритму: до достижения ими возраста шести недель самки обычно оставались в одной норе около шести дней. Как только котята начинали путешествовать со своими матерями ночью — примерно через шесть-семь недель — они меняли убежища почти ежедневно. Считается, что такое поведение служит удобству и безопасности потомства.

У F. nigripes низкая репродуктивная способность: самка производит максимум двух детенышей в год, поэтому каждую потерю трудно компенсировать. Многие особи также страдают от заболевания почек, известного как АА-амилоидоз, которое ослабляет их и увеличивает риск гибели от хищников. Ученые отмечают, что этот вид невероятно чувствителен — нынешняя популяция невелика и насчитывает всего около 10 000 особей.

