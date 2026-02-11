2-кілограмова грудка захоплює чужі нори: названо найсмертоноснішу кішку у світі

Дослідники використовували лазерні технології для відстеження таємного підземного життя найкрихітніших кішок Африки, які також вважаються найсмертоноснішими кішками у світі.

Під покровом ночі чорна кішка майже невидимо пересувається територією південної Намібії, полюючи на дрібних гризунів, птахів і комах. Представники цього виду майже втричі менші за домашніх кішок, а їхня рудувата шерсть вкрита темними плямами, що допомагає хижакам зливатися з темним ландшафтом. Вдень хижаки зникають під землею, ховаючись у покинутих норах і тунелях — рідкісна поведінка серед котячих, пише ZME Science.

Самки чорноногих кішок (Felis nigripes) патрулюють території площею від 10 до 80 квадратних кілометрів, залежно від наявності здобичі, тоді як самці охоплюють площу від 15 до 90 квадратних кілометрів. Незважаючи на мініатюрні розміри, їхня активність та енергія продовжують дивувати вчених.

Недавнє дослідження, присвячене денній активності кішок, виявило їхню сильну залежність від нір, виритих зайцями-стрибунами (Pedetes capensis) для вирощування потомства. Вчені виявили, що самки чорноногих кішок переміщаються між кількома норами, і як тільки кошенята починають пересуватися, матері змінюють укриття майже щодня — вважається, це необхідно для захисту від хижаків і замітання слідів. Виживання в цьому суворому напівпосушливому ландшафті залежить не тільки від скритності та мисливських навичок, а й від цих прихованих взаємозалежностей.

За словами дослідників, ці крихітні кішки вагою всього від 1 до 2,5 кілограма вважаються більш ефективними мисливцями, ніж леви або леопарди. Ба більше, ці хижаки здатні на напрочуд потужне гарчання.

Недавнє дослідження, проведене вченим Гарольдом Бріндлі з Інституту співтовариств і дикої природи в Африці при Кейптаунському університеті, показало, що самки чорноногих кішок значною мірою покладаються на нори, вириті гризунами спрінгхау, яких часто описують як помісь кенгуру та кролика. Цікаво, що спрингхау, трохи більші за самих кішок, не входять до раціону чорноногих кішок.

Оскільки спрінгхау часто риють і залишають нори, вони створюють мережу підземних притулків, що постійно оновлюється, яка також допомагає пом'якшувати перепади температур. Під час нового дослідження Бріндлі з колегами відстежували п'ять самок кішок з радіонашийниками і сканували понад 50 нір на півдні Намібії за допомогою лазерної лідарної технології. Результати показали, що кожна кішка в середньому використовувала 12 різних притулків протягом 138-денного дослідження, залишаючись в одній норі в середньому два дні.

Водночас матері, які виховують кошенят, дотримувалися іншого ритму: до досягнення ними віку шести тижнів самки зазвичай залишалися в одній норі близько шести днів. Щойно кошенята починали мандрувати зі своїми матерями вночі — приблизно через шість-сім тижнів — вони міняли притулки майже щодня. Вважається, що така поведінка служить зручності та безпеці потомства.

У F. nigripes низька репродуктивна здатність: самка продукує максимум двох дитинчат на рік, тому кожну втрату важко компенсувати. Багато особин також страждають від захворювання нирок, відомого як АА-амілоїдоз, яке послаблює їх і збільшує ризик загибелі від хижаків. Науковці зазначають, що цей вид неймовірно чутливий — нинішня популяція невелика і налічує всього близько 10 000 особин.

