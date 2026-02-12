Крупнейший вулкан создает "волдырь" диаметром 25 км на теле Земли: почему поднимается почва

Данные указывают, что за последние полгода в Йеллоустонском национальном парке образовался выступ, который уже поднялся на 2,5 сантиметра.

В Йеллоустонском национальном парке с прошлого июля происходит нечто любопытное: исследователи зафиксировали выступ диаметров около 25 километров — за последние полгода он уже вырос на 2,5 сантиметра. Данные также свидетельствуют о том, что сегодня нет никаких признаков замедления этого роста, пишет Popular Science.

В результате этого поднятия, некоторые исследователи предположили, что Йеллоустоун сегодня готовится к апокалиптическому пробуждению. Впрочем, хоть ситуация и впечатляет, глава Йеллоустонской вулканической обсерватории Майк Поланд не видит причин для беспокойства.

Известно, что этот последний пример поднятия почвы происходит на северной окраине Йеллоустонской кальдеры на северо-западе Вайоминга. Впрочем, это далеко не первый случай деформации: последний случай продолжался около 16 лет и завершился в 2020 году. В 1996 году ученые заметили еще одну деформацию, которая продлилась всего четыре года.

Ученые отмечают, что такие события не видны невооруженным взглядом, однако они могут быть впечатляющими при наблюдении с помощью высокочувствительного сейсмологического оборудования и других инструментов наблюдения. По словам Поланда, они с коллегами наблюдают за областями деформации на радиолокационных картах и спутниках, которые используются для отслеживания подобных процессов.

Авторы исследования также отмечают, что вероятность извержения супервулкана Йеллоустоун крайне низка, однако он все еще является вероятной причиной этих деформаций. В прошлом году эксперты Геологической службы США провели исследование, результаты которого показали, что магматическая камера Йеллоустона в настоящее время содержит небольшое количество расплавленной породы, но ее все еще достаточно для некоторой активности.

По словам Поланда, поднятие, вероятно, происходит из-за накопления и оттока магмы примерно в 14,5 километра ниже поверхности планеты. Ученые также считают, что если бы извержение было неизбежным, деформация также была бы гораздо менее глубокой.

К слову, наблюдения показывают, что прошлый год выдался особенно спокойным для Йеллоустона. В парке ежегодно происходит в среднем от 1500 до 2500 землетрясений, но ученые зафиксировали всего 1119 землетрясений в 2025 году.

