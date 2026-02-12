Найбільший вулкан створює "пухир" діаметром 25 км на тілі Землі: чому піднімається ґрунт

Дані вказують, що за останні півроку в Єлловстонському національному парку утворився виступ, який уже піднявся на 2,5 сантиметра.

У Єлловстонському національному парку з минулого липня відбувається щось цікаве: дослідники зафіксували виступ діаметрів близько 25 кілометрів — за останні півроку він уже виріс на 2,5 сантиметра. Дані також свідчать про те, що сьогодні немає жодних ознак уповільнення цього зростання, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У результаті цього підняття, деякі дослідники припустили, що Єлловстоун сьогодні готується до апокаліптичного пробудження. Утім, хоч ситуація і вражає, голова Єлловстонської вулканічної обсерваторії Майк Поланд не бачить причин для занепокоєння.

Відомо, що цей останній приклад підняття ґрунту відбувається на північній околиці Єлловстонської кальдери на північному заході Вайомінгу. Утім, це далеко не перший випадок деформації: останній випадок тривав близько 16 років і завершився 2020 року. У 1996 році вчені помітили ще одну деформацію, яка тривала лише чотири роки.

Науковці зазначають, що такі події не видно неозброєним поглядом, проте вони можуть бути вражаючими при спостереженні за допомогою високочутливого сейсмологічного обладнання та інших інструментів спостереження. За словами Поланда, вони з колегами спостерігають за областями деформації на радіолокаційних картах і супутниках, які використовуються для відстеження подібних процесів.

Автори дослідження також зазначають, що ймовірність виверження супервулкана Єлловстоун вкрай низька, проте він все ще є ймовірною причиною цих деформацій. Минулого року експерти Геологічної служби США провели дослідження, результати якого засвідчили, що магматична камера Єлловстона наразі містить невелику кількість розплавленої породи, але її все ще достатньо для деякої активності.

За словами Поланда, підняття, ймовірно, відбувається через накопичення і відтік магми приблизно за 14,5 кілометра нижче поверхні планети. Вчені також вважають, що якби виверження було неминучим, деформація також була б набагато менш глибокою.

До слова, спостереження показують, що минулий рік видався особливо спокійним для Єлловстона. У парку щорічно відбувається в середньому від 1500 до 2500 землетрусів, але вчені зафіксували всього 1119 землетрусів у 2025 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше в історії в Єллоустоні з'явилася нова зяюча діра: вона заповнена "молоком".

Раніше Фокус писав про те, що вибух на вулкані Судного дня в Єллоустоні: вчені пояснили, чи варто чекати кінця світу.