Медведи на самом деле не впадают в спячку: почему тогда они проводят зиму в берлогах

По словам исследователей, несмотря на то, что мы привыкли думать, будто медведи впадают в спячку, это не совсем так. На самом деле животные используют многомесячный режим энергосбережения.

Многие животные, обитающие в холодном климате, зимой переходят в режим энергосбережения. Однако ни одно другое существо не ассоциируется с образом долгой, уютной зимы так сильно, как медведи, уютно устраивающиеся в берлогах и впадающие в спячку. Это особенно любопытно, учитывая, что на самом деле медведи вовсе не впадают в спячку — по крайней мере, не так, как это делают "глубоко спящие", такие как летучие мыши и скунсы, пишет Popular Science.

По словам ученых, во время зимней спячки температура тела животного может опускаться до температуры наружного воздуха. Частота сердечных сокращений и дыхания также снижаются, примерно до всего 1% от нормы. Это радикальная адаптация для экономии энергии в то время, когда многие существа с трудом сохраняют тепло и сытость.

Известно также, что спячка широко распространена среди мелких млекопитающих. Например, в более холодном климате рептилии и амфибии делают нечто подобное. Однако медведи, с другой стороны, используют совершенно иную стратегию выживания.

Что такое спячка?

Спячка — добровольное состояние, в которое животные впадают в зависимости от факторов окружающей среды, таких как сокращение светового дня. По словам ученых, самым экстремальным примером считается арктический суслик, впадающий в спячку до 8 месяцев в году, снижая температуру тела до -4 градусов по Цельсию. Отметим, что этот показатель считается самым низким среди всех млекопитающих.

Впадающие в спячку животные остаются неподвижными в течение длительных периодов, но многие просыпаются на короткое время каждые одну-три недели, в зависимости от вида. Исследования показали, что эти периоды бодрствования способны пробуждать иммунную систему для борьбы с патогенами, попавшими в организм за время спячки.

Медведи не впадают в спячку

По словам ученых, медведь, укрывшийся в своей зимней берлоге, технически вовсе не находится в спячке. На самом деле животные впадают в состояние, известное как оцепенение — в отличие от спячки, это состояние является непроизвольным и в основном вызвано недостатком пищи. Это состояние также встречается у других групп млекопитающих, таких как сумчатые, и даже у некоторых птиц, которые зависят от летних насекомых.

Еще одно отличие заключается в том, что оцепенение — непрерывное состояние низкой энергии, без периодов пробуждения, когда активность животного резко возрастает. Оцепенение в основном встречается у черных и бурых медведей — дело в том, что представители этих вдов всеядны и предпочитают растения. Например, медведи в более жарком климате, где пища доступна круглый год, такие как южноазиатский солнечный медведь или южноамериканский очковый медведь, не впадают в оцепенение.

Как меняется тело медведя во время оцепенения

По словам ученых, во время оцепенения медведи используют накопленные жировые запасы в качестве источника энергии. Этот жир может составлять до 30% от общей массы животных. Исследования также показывают, что в состоянии оцепенения функции питания, питья и опорожнения кишечника у медведя прекращаются, поскольку его организм метаболизирует эти запасы. Например, ученые отмечают, что частота сердечных сокращений у медведя гризли, находящегося в состоянии оцепенения, снижается примерно на 77%, с 84 ударов в минуту до 19.

По словам биолога Шона Фарли, несмотря на оцепенение, медведи все же двигаются — животные часто меняют позу, периодически просыпаясь, чтобы пошевелиться. Ученые считают, что это помогает предотвратить образование пролежней и сохранить тепло. Любопытно, что животные также сохраняют свою силу и мышечную массу.

