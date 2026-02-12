Самый улыбчивый лес на планете: кто разместил на верхушке 90-метровый смайл (видео)

Если случайно оказаться в районе шоссе 18 в Орегоне в США, можно заметить гигантский желтый смайлик, который возвышается посреди темно-зеленого леса — как он здесь оказался.

Оказавшись на шоссе 18 в Орегоне, США, или пролетев над ним на воздушном шаре, легко заметить огромное улыбающееся лицо посреди леса, смотрящее прямо на вас. Такое необычное явление может удивить, как и природа его появления — ученые рассказали, как появился гигантский смайл, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Можно было бы предположить, что дело в парейдолии — явлении, когда наш разум заставляет нас видеть лица там, где их на самом деле нет. Парейдолия действительно может заставлять нас видеть лица в обыденных изображениях, огромный смайл в Орегоне на самом деле имеет более простое объяснение.

На самом деле улыбающееся лицо посреди леса — работа Дэвида Хэмптона, совладельца компании Hampton Lumber, и Денниса Крила, который был управляющим лесными угодьями компании, когда этот трюк только начинался. В 2011 году эмодзи только начали набирать популярность и Хэмптон с Крилом решили, что было бы неплохо разместить такой смайл в ландшафте между Гранд-Ронде и Вилламиной в округе Полк.

По словам Кристин Расмуссен, представительницы Hampton Lumber, после каждой вырубки деревьев лесничие начинают планировать процесс лесовосстановления. Как правило, эксперты высаживают различные местные виды деревьев в зависимости от высоты над уровнем моря и состояния почвы. Наиболее распространенными в регионе считаются такие виды, как:

западная тсуга;

благородная пихта;

западный красный кедр.

Однако на этот раз все было немного иначе: для глаз и рта лесничие использовали вечнозеленые пихты Дугласа, такие же как и окружающий лес; однако для остальной части смайла были использованы лиственницы. Отметим, что лиственницы — хвойные деревья, хвоя которых желтеет и опадает осенью. Именно поэтому смайл в орегонском лесу лучше всего видно в это время года.

Известно, что диаметр смайла составляет около 91 метра и не является частью постоянной панорамы Орегона. Во-первых, смайл действительно лучше всего видно в осенние месяцы, во-вторых, в конечном итоге деревья будут вырублены на древесину. И все же эксперты прогнозируют, что в течение следующих 30-50 лет смайл все еще будет виден на горизонте Орегона.

Напомним, ранее мы писали о том, что наука изобрела волшебный лес: каждое дерево в нем будет светиться изнутри.

Ранее Фокус писал о том, что в Англии ученые обнаружили самый старый лес на Земле: ему 390 млн лет.