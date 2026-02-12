Найбільш усміхнений ліс на планеті: хто розмістив на верхівці 90-метровий смайл (відео)

Якщо випадково опинитися в районі шосе 18 в Орегоні в США, можна помітити гігантський жовтий смайлик, що височіє посеред темно-зеленого лісу — як він тут опинився.

Опинившись на шосе 18 в Орегоні, США, або пролетівши над ним на повітряній кулі, легко помітити величезну усміхнену усміхнену мордочку посеред лісу, що дивиться просто на вас. Таке незвичайне явище може здивувати, як і природа його появи — вчені розповіли, як з'явився гігантський смайл, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Можна було б припустити, що справа в парейдолії — явищі, коли наш розум змушує нас бачити обличчя там, де їх насправді немає. Парейдолія справді може змушувати нас бачити обличчя у буденних зображеннях, величезний смайл в Орегоні насправді має більш просте пояснення.

Насправді усміхнене обличчя посеред лісу — робота Девіда Гемптона, співвласника компанії Hampton Lumber, і Денніса Кріла, який був керівником лісових угідь компанії, коли цей трюк тільки починався. У 2011 році емодзі тільки почали набирати популярність, і Гемптон з Крілом вирішили, що було б непогано розмістити такий смайл у ландшафті між Гранд-Рондою і Вілламіною в окрузі Полк.

За словами Крістін Расмуссен, представниці Hampton Lumber, після кожної вирубки дерев лісничі починають планувати процес лісовідновлення. Як правило, експерти висаджують різні місцеві види дерев залежно від висоти над рівнем моря та стану ґрунту. Найбільш поширеними в регіоні вважаються такі види, як:

західна тсуга;

благородна ялиця;

західний червоний кедр.

Однак цього разу все було трохи інакше: для очей і рота лісничі використовували вічнозелені ялиці Дугласа, такі самі, як і навколишній ліс; однак для решти частини смайла були використані модрини. Зазначимо, що модрини — хвойні дерева, хвоя яких жовтіє й опадає восени. Саме тому смайл в орегонському лісі найкраще видно в цю пору року.

Відомо, що діаметр смайла становить близько 91 метра і не є частиною постійної панорами Орегона. По-перше, смайл справді найкраще видно в осінні місяці, по-друге, зрештою дерева будуть вирубані на деревину. Та все ж експерти прогнозують, що протягом наступних 30-50 років смайл все ще буде видно на горизонті Орегона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наука винайшла чарівний ліс: кожне дерево в ньому буде світитися зсередини.

Раніше Фокус писав про те, що в Англії вчені виявили найстаріший ліс на Землі: йому 390 млн років.