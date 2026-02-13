Наденьте шапочку из фольги и устраивайтесь поудобнее: 8 самых популярных теорий заговора (фото)

Эксперты назвали самые распространенные конспирологические теории и объяснили, почему люди в них верят и действительно ли шапочка из фольги способна защитить от излучения.

Теории заговора — убеждения, что определенные события или ситуации в жизни являются результатом скрытых, а часто и злонамеренных заговоров влиятельных людей или групп. Как правило, подобные теории не имеют убедительных доказательств, отвергают официальные объяснения, акцентируют на секретности и обмане, а также основаны на идее, что важные истины намеренно скрываются от мирового сообщества.

И все же, несмотря на отсутствие веских доказательств и безумности некоторых теорий, невероятное количество людей по всему миру продолжают в них верить. Исследователи рассказали о самых популярных конспирологических теориях во всем мире и развенчали эти мифы.

Многие люди все еще верят, что Земля плоская, но это легко опровергнуть Фото: Elena Schweitzer

Земля плоская, небо — вертится

Одной из наиболее популярных и странных является теория заговора, предполагающая, что наша планета на самом деле плоская. Основной аргумент заключается в том, что древние культуры были правы — Земля представляет собой круглый диск, который абсолютно неподвижен, в то время как именно небо вращается над ним.

Сторонники этой теории также утверждают, что идея о том, что Земля — сфера — не более чем злодейская ложь, распространяемая в течение тысячелетий тайной организацией, управляющей миром.

По словам исследователей, сторонники этой теории заговора также приводят другие аргументы, например:

Земля выглядит плоской;

люди не чувствуют вращения планеты;

NASA подделало изображения сферической Земли;

гравитации не существует;

корабли не опускаются ниже линии горизонта;

приливы вызваны движением Земли вверх и вниз;

те, кому удалось достичь конца света, не смогли об этом рассказать;

Луна генерирует собственный свет и другие.

Впрочем, по словам ученых все эти аргументы легко опровергнуть или отбросить логически. Более того, ученые утверждают, что опровергнуть гипотезу о плоской Земле удивительно легко — причем настолько, что греческий философ Эратосфен сделал это еще в 240 году нашей эры.

По сути, любой желающий может опровергнуть эту теорию, понадобится лишь: двое синхронизированных часов, два сектанта, автомобиль и союзник. Если два человека находятся на расстоянии ровно 111 км друг от друга, но на одной и той же долготе, и оба измерят угол Полярной звезды над горизонтом, они обнаружат, что он отличается на 1°.

Это возможно лишь в двух случаях:

если Земля плоская — Полярная звезда находится на высоте 6371 км над поверхностью Земли;

если Земля — сфера, ее радиус составляет 6371 км.

Если пойти еще дальше, легко опровергнуть первую возможность: если бы Полярная звезда была всего 6371 км в высоту, то, пройдя 6371 км от Северного полюса по плоской Земле, вы бы образовали равносторонний треугольник, и Полярная звезда находилась бы на 45° над горизонтом. Но достаточно провести собственные измерения, чтобы обнаружить, что Полярная звезда на самом деле находится на 32,6° над горизонтом. По словам ученых, это является неопровержимым доказательством того, что наша планета является сферой радиусом 6371 км.

Сторонники этой теории не верят, что люди действительно побывали на Луне Фото: NASA

Люди никогда не были на Луне

Десятилетиями NASA подвергается сильному недоверию и насмешкам со стороны сторонников теорий заговора. Космическое агентство часто обвиняют в фальсификации данных об изменении климата, фальсификации катастрофы "Аполлона-13", фальсификации марсоходов и даже более. Например, сторонники этой теории заговора уверенны, что люди на самом деле никогда не были на Луне.

Эта идея берет свое начало еще во времена первой высадки на Луне в рамках программы "Аполлон", а также получила импульс благодаря фильму 1977 года "Козерог-1", где по сюжету NASA фальсифицирует пилотируемую миссию на Марс.

Одним из главных аргументов сторонников этой теории заговора является отсутствие звезд на лунных снимках, а также то, что тени, фон и даже следы не отображаются так, как ожидалось. Еще одним аргументом является "размахивание" американским флагом, когда у спутника Земли отсутствует атмосфера, а так же то, что астронавты погибнут от радиации при прохождении через пояса Ван Аллена Земли.

По словам ученых, на самом деле все "доказательства" фальсификации высадки на Луну легко можно опровергнуть. Например, отсутствие звезд связано с тем, что фото сделаны при ярком солнечном свете, а следовательно с короткой выдержкой. Американский флаг "трепещет" только тогда, когда его перемещает астронавт, а пояса Ван Аллена не представляли опасности для астронавтов лишь в течение короткого времени.

Более того, эксперты уверяют, что у нас есть неоспоримые доказательства пребывания людей на Луне. Например, лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA получил снимки нескольких мест посадки "Аполлона" с лунной орбиты. На фото четко видны ступени спуска лунного модуля, следы луноходов и даже следы самих астронавтов.

Считается, что правительства скрываю от нас встречи с НЛО Фото: Futurism

От нас скрывают инопланетян

Современная наука весьма уверена, что наша планета не может быть единственным местом во Вселенной, где зародилась жизнь. Вселенная настолько огромна, полна звезд и планет, а также настолько стара, что жизнь — даже разумные цивилизации — вероятно, существуют и в других местах. Впрочем, в настоящее время все еще не существует веских доказательств существования жизни за пределами Земли.

Это породило новую теорию заговора, согласно которой правительства по всему миру попросту скрывают знания об инопланетных существах, а также замалчивают контакты с ними. По словам ученых, эта теория заговора весьма обширна и включает в себя миф о "Зоне 51", появление неопознанных аномальных явлений, похищения и эксперименты инопланетян, а также инцидент в Розуэлле. Существует также теория о том, что в доисторические времена нашу планету посещали "древние астронавты", а недавно обнаруженные Американский флаг "трепещет" только тогда, когда его перемещает астронавт.

Впрочем, по словам исследователей, все эти утверждения не воспроизводимы, не измеримы, не проверяемые и не являются однозначными, они также не способны выдержать какую-либо научную проверку.

Слева: оригинальное изображение "лица на Марсе", полученное космическим аппаратом NASA Viking 1 Orbiter 25 июля 1976 года. Справа: более позднее изображение того же объекта, полученное орбитальной камерой Mars Orbital Camera Фото: NASA

Лицо на Марсе

В июле 1976 года орбитальный аппарат NASA "Викинг-1" сделал снимок марсианской поверхности, на котором, казалось, было изображено человеческое лицо. Позже анализ снимка показал, что лицо на Марсе на самом деле не более чем игра света — результат определенных углов обзора и освещения.

По словам ученых, последующие снимки высокого разрешения показали, что лицо на Марсе на самом деле является лишь естественным марсианским холмом с некоторыми углублениями, которые при определенных условиях может быть похоже на лицо человека. И все же, некоторые до сих пор считают, что снимок лица на Марсе является свидетельством существования затерянных марсианских цивилизаций и разрушенных древних городов.

NASA обнаружило потерянный день

В 1960-х годах среди евангелистов распространился миф о "потерянном дне". Инженер Гарольд Хилл утверждал, что во время работы в NASA при расчете траекторий космических зондов был обнаружен недостающий временной период. В результате он утверждал, что эта находка доказывает правдивость библейской истории о том, как Бог остановил Солнце во время битвы Иисуса Навина с аморреями.

По словам исследователей, ту теорию, как и большинство конспирологических теорий, достаточно просто опровергнуть. Дело в том, что Хилл на самом деле никогда не работал в NASA и нет никаких документов подтверждающих эту теорию. И все же, многие до сих пор считают, что NASA обнаружило недостающий день, но скрывает от человечества правду.

Пирамида со "Всевидящим оком" Фото: Daily Star

Тайные общества жаждут мирового господства

Множество распространенных теорий заговоров предполагают существование тайных обществ, жаждущих мирового господства, а также тотального контроля над людскими, научными и финансовыми ресурсами. Среди этих тайных обществ иллюминаты, масоны и жидомасоны, общество Круглого стола, Инопланетное правительство и другие.

Большинство из этих теорий утверждают, что на территории отдельного государства, континента, планеты, а возможно и целой вселенной правят неназванные частные лица или целые структуры. Именно они управляют человечеством, оставаясь в тени демократических или политических институтов и какого-либо надзора. Фактически, любая из теорий утверждает, что нынешние мировые правительства не играют какой-либо роли, тогда как на самом деле миром правят таинственные организации и общества.

Например, история иллюминатов берет свое начало еще в 1797 году — священник Огюстен де Барюэль опубликовал книгу "Заметки об истории якобинства", в которой описывал глобальный заговор с участием множества тайных групп, чья деятельность якобы координировалась иллюминатами, а результатом этого заговора стала Великая французская революция. Считалось, что дальнейшие целю иллюминатов заключались в уничтожении христианства, государства и общества как такового.

Существуют также не подтвержденная какими-либо историческими документами версия о том, что многие отцы-основатели США, будучи масонами, также были и иллюминатами. На обратной стороне государственной печати США есть изображение недостроенной пирамиды со "Всевидящим оком", символом иллюминатов, над ней. Аналогичное изображение есть и на однодолларовой купюре. В результате некоторые сторонники теорий заговоров считают, что в обоих случаях увековечили дату основания "Общества баварских иллюминатов" (1 мая 1776 года).

Пандемия COVID-19 и чипирование

Еще до официального объявления пандемии коронавируса 11 марта 2020 года в Сети начали распространяться конспирологические теории о пандемии COVID-19, а также дезинформация относительно происхождения, масштаба, профилактики, лечения, вакцинации и других аспектах этого заболевания.

Среди наиболее распространенных теорий заговора касательно этой темы: утверждения, что вирус является биологическим оружием с запатентованной вакциной. Более того, считается, что эта вакцина также является инструментом регулирования численности населения или результатом шпионской операции.

Более того, некоторые конспирологические теории связывали вакцинацию против COVID-19 с именем Билла Гейтса и его фондом. Сторонники этой теории утверждали, что посредством вакцинации проводится тайное чипирование населения планеты, которое в будущем позволит следить и собирать информацию о людях без их ведома.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить конспирологические версии "инфодемией", которая представляет опасность для здравоохранения планеты в целом.

Влияние вышек 5G

Несмотря на то, что ученые не обнаружили каких-либо свидетельств того, что технология 5G безопасна, а аргументы против нее являются конспирологическими и связаны с новизной технологии, которая якобы является достаточной причиной не доверять ей.

Однако непонимание технологии 5G породило различные теории заговора, якобы они оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Например, в 2020 году малоизвестный терапевт Крис ван Керкховен заявил, что мобильная связь нового стандарта 5G опасна для здоровья. Более того, он утверждал, что эпидемия нового коронавируса на самом деле может быть связана с 5G — основным аргументом стало то, что вокруг китайского города Уханя, где сосредоточилось большинство случаев заражения, в 2019 году была развернута сеть вышек мобильной связи 5G.

Впрочем, как и большинство конспирологических теорий, эта не получила какого-либо научного подтверждения.

Шапочка из фольги действительно может несколько уменьшить излучение Фото: Deposit Photos

Спасет ли шапочка из фольги

Сторонники конспирологических теорий предполагают, что шапочка из алюминиевой фольги якобы способен защитить мозг и сознание от вредных излучений. В результате этот атрибут часто используется в разных странах в качестве атрибута для изображения сторонников теорий заговора.

Любопытно, что предположение о том, что фольга может значительно уменьшить интенсивность воздействия высокочастотного излучения на мозг человека, на самом деле не лишено смысла.

Эксперимент показывает, что хорошо сделанная защита из алюминиевой фольга на самом деле работает как клетка Фарадея, экранируя поступающее извне радиоизлучение. Ученые отмечают, что эффективность такого головного убора зависит от толщины стенок в соответствии с расстоянием, на которое может проникнуть излучение в неидеальном проводнике. Например, полумиллиметровый слой фольги способен частично блокировать длинные, средние и ультракороткие волны, при этом пропуская волны сверхдлинноволнового диапазона. Впрочем, ученые отмечают, что эффективность шапочки из фольги сильно снижается из-за того, что она не закрыта полностью и не заземлена.

При этом исследование аспирантов Массачусетского технологического института выявило, что шапочка из фольги на самом деле способна как ослаблять, так и усиливать излучение в зависимости от частоты.

Почему люди верят в теории заговора

По мнению бихевиориста Ян-Виллема ван Проойена и психолога Карен Дуглас, конспирологические теории часто возникают в периоды социальных кризисов, таких как войны, экономические крахи, пандемии и прочее. Считается, что подобные события могут спровоцировать подобные убеждения так как люди пытаются осмыслить события, кажущиеся неподвластными нашему контролю. Впрочем, как оказалось, теории заговора не всегда способны снизить тревожность, а порой и вовсе усиливают чувство бессилия и недоверия.

Недавнее исследование теорий заговора показали, что люди, верящие в них, обычно, обладают сочетанием определенных личностных черт и мотивов. А именно:

опираются на интуицию;

испытывают чувство антагонизма;

испытывают превосходство по отношению к другим.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что сторонники теорий заговора, вероятно, не являются простодушными или параноиками, а скорее стремятся реализовать определенные мотивы и осмыслить стрессовые ситуации.