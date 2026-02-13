Одягніть шапочку з фольги і влаштовуйтеся зручніше: 8 найпопулярніших теорій змови (фото)

Експерти назвали найпоширеніші конспірологічні теорії та пояснили, чому люди в них вірять і чи справді шапочка з фольги здатна захистити від випромінювання.

Теорії змови — переконання, що певні події або ситуації в житті є результатом прихованих, а часто й зловмисних змов впливових людей або груп. Як правило, подібні теорії не мають переконливих доказів, відкидають офіційні пояснення, наголошують на секретності та обмані, а також ґрунтуються на ідеї, що важливі істини навмисно приховуються від світової спільноти.

І все ж, незважаючи на відсутність вагомих доказів і божевілля деяких теорій, неймовірна кількість людей по всьому світу продовжують у них вірити. Дослідники розповіли про найпопулярніші конспірологічні теорії в усьому світі та розвінчали ці міфи.

Багато людей все ще вірять, що Земля плоска, але це легко спростувати Фото: Elena Schweitzer

Земля пласка, небо — крутиться

Однією з найпопулярніших і найдивніших є теорія змови, яка передбачає, що наша планета насправді плоска. Основний аргумент полягає в тому, що стародавні культури мали рацію — Земля являє собою круглий диск, який абсолютно нерухомий, тоді як саме небо обертається над ним.

Прихильники цієї теорії також стверджують, що ідея про те, що Земля — сфера, — не більше ніж лиходійська брехня, яку протягом тисячоліть розповсюджувала таємна організація, що керує світом.

За словами дослідників, прихильники цієї теорії змови також наводять інші аргументи, наприклад:

Земля виглядає плоскою;

люди не відчувають обертання планети;

NASA підробило зображення сферичної Землі;

гравітації не існує;

кораблі не опускаються нижче лінії горизонту;

припливи викликані рухом Землі вгору і вниз;

ті, кому вдалося досягти кінця світу, не змогли про це розповісти;

Місяць генерує власне світло та інші.

Утім, за словами вчених, усі ці аргументи легко спростувати або відкинути логічно. Ба більше, вчені стверджують, що спростувати гіпотезу про плоску Землю напрочуд легко — до того ж настільки, що грецький філософ Ератосфен зробив це ще у 240 році нашої ери.

По суті, будь-хто охочий може спростувати цю теорію, знадобиться лише: двоє синхронізованих годинників, два сектанти, автомобіль і союзник. Якщо дві людини перебувають на відстані рівно 111 км одна від одної, але на одній і тій самій довготі, і обидві виміряють кут Полярної зірки над горизонтом, вони виявлять, що він відрізняється на 1°.

Це можливо лише у двох випадках:

якщо Земля плоска — Полярна зірка знаходиться на висоті 6371 км над поверхнею Землі;

якщо Земля — сфера, її радіус становить 6371 км.

Якщо піти ще далі, легко спростувати першу можливість: якби Полярна зірка була лише 6371 км заввишки, то, пройшовши 6371 км від Північного полюса плоскою Землею, ви б утворили рівносторонній трикутник, і Полярна зірка була б на 45° над горизонтом. Але достатньо провести власні вимірювання, щоб виявити, що Полярна зірка насправді розташована на 32,6° над горизонтом. За словами вчених, це є незаперечним доказом того, що наша планета є сферою радіусом 6371 км.

Прихильники цієї теорії не вірять, що люди дійсно побували на Місяці Фото: solar-system

Люди ніколи не були на Місяці

Десятиліттями NASA зазнає сильної недовіри і насмішок з боку прихильників теорій змови. Космічне агентство часто звинувачують у фальсифікації даних про зміну клімату, фальсифікації катастрофи "Аполлона-13", фальсифікації марсоходів і навіть більше. Наприклад, прихильники цієї теорії змови впевнені, що люди насправді ніколи не були на Місяці.

Ця ідея бере свій початок ще за часів першої висадки на Місяці в рамках програми "Аполлон", а також отримала імпульс завдяки фільму 1977 року "Козеріг-1", де за сюжетом NASA фальсифікує пілотовану місію на Марс.

Одним із головних аргументів прихильників цієї теорії змови є відсутність зірок на місячних знімках, а також те, що тіні, фон і навіть сліди не відображаються так, як очікувалося. Ще одним аргументом є "розмахування" американським прапором, коли у супутника Землі відсутня атмосфера, а також те, що астронавти загинуть від радіації під час проходження через пояси Ван Аллена Землі.

За словами вчених, насправді всі "докази" фальсифікації висадки на Місяць легко можна спростувати. Наприклад, відсутність зірок пов'язана з тим, що фото зроблені за яскравого сонячного світла, а отже з короткою витримкою. Американський прапор "тріпоче" лише тоді, коли його переміщує астронавт, а пояси Ван Аллена не становили небезпеки для астронавтів лише протягом короткого часу.

Ба більше, експерти запевняють, що в нас є незаперечні докази перебування людей на Місяці. Наприклад, місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA отримав знімки кількох місць посадки "Аполлона" з місячної орбіти. На фото чітко видно ступені спуску місячного модуля, сліди місяцеходів і навіть сліди самих астронавтів.

Вважається, що уряди приховую від нас зустрічі з НЛО Фото: Futurism

Від нас приховують інопланетян

Сучасна наука дуже впевнена, що наша планета не може бути єдиним місцем у Всесвіті, де зародилося життя. Всесвіт настільки величезний, сповнений зірок і планет, а також настільки старий, що життя — навіть розумні цивілізації — ймовірно, існують і в інших місцях. Утім, наразі все ще не існує вагомих доказів існування життя за межами Землі.

Це породило нову теорію змови, згідно з якою уряди по всьому світу просто приховують знання про інопланетних істот, а також замовчують контакти з ними. За словами вчених, ця теорія змови вельми широка і охоплює міф про "Зону 51", появу непізнаних аномальних явищ, викрадення та експерименти інопланетян, а також інцидент у Розуеллі. Існує також теорія про те, що в доісторичні часи нашу планету відвідували "стародавні астронавти", а нещодавно виявлені Американський прапор "тремтить" тільки тоді, коли його переміщує астронавт.

Утім, за словами дослідників, усі ці твердження не відтворювані, не вимірювані, не перевіряються і не є однозначними, вони також не здатні витримати будь-яку наукову перевірку.

Зліва: оригінальне зображення "обличчя на Марсі", отримане космічним апаратом NASA Viking 1 Orbiter 25 липня 1976 року. Праворуч: більш пізнє зображення того ж об'єкта, отримане орбітальною камерою Mars Orbital Camera Фото: solar-system

Обличчя на Марсі

У липні 1976 року орбітальний апарат NASA "Вікінг-1" зробив знімок марсіанської поверхні, на якому, здавалося, було зображено людське обличчя. Пізніше аналіз знімка показав, що обличчя на Марсі насправді не більше ніж гра світла — результат певних кутів огляду та освітлення.

За словами вчених, наступні знімки з високою роздільною здатністю показали, що обличчя на Марсі насправді є лише природним марсіанським пагорбом з деякими заглибленнями, які за певних умов можуть бути схожими на обличчя людини. І все ж, дехто досі вважає, що знімок обличчя на Марсі є свідченням існування загублених марсіанських цивілізацій і зруйнованих стародавніх міст.

NASA виявило втрачений день

У 1960-х роках серед євангелістів поширився міф про "втрачений день". Інженер Гарольд Гілл стверджував, що під час роботи в NASA під час розрахунку траєкторій космічних зондів було виявлено відсутній часовий період. У результаті він стверджував, що ця знахідка доводить правдивість біблійної історії про те, як Бог зупинив Сонце під час битви Ісуса Навина з аморреями.

За словами дослідників, ту теорію, як і більшість конспірологічних теорій, досить просто спростувати. Річ у тім, що Гілл насправді ніколи не працював у NASA, і немає жодних документів, що підтверджують цю теорію. І все ж, багато хто досі вважає, що NASA виявило відсутній день, але приховує від людства правду.

Піраміда зі "Всевидячим оком" Фото: Daily Star

Таємні товариства жадають світового панування

Безліч поширених теорій змов припускають існування таємних товариств, спраглих до світового панування, а також тотального контролю над людськими, науковими та фінансовими ресурсами. Серед цих таємних товариств ілюмінати, масони та жидомасони, товариство Круглого столу, Інопланетний уряд та інші.

Більшість із цих теорій стверджують, що на території окремої держави, континенту, планети, а можливо, й цілого всесвіту правлять неназвані приватні особи або цілі структури. Саме вони керують людством, залишаючись у тіні демократичних чи політичних інститутів і будь-якого нагляду. Фактично, будь-яка з теорій стверджує, що нинішні світові уряди не відіграють жодної ролі, тоді як насправді світом правлять таємничі організації та товариства.

Наприклад, історія ілюмінатів бере свій початок ще 1797 року — священик Огюстен де Барюель опублікував книжку "Нотатки про історію якобінства", в якій описував глобальну змову за участю безлічі таємних груп, чия діяльність нібито координувалася ілюмінатами, а результатом цієї змови стала Велика французька революція. Вважалося, що подальші цілі ілюмінатів полягали у знищенні християнства, держави і суспільства як такого.

Існує також не підтверджена жодними історичними документами версія про те, що багато батьків-засновників США, будучи масонами, також були й ілюмінатами. На зворотному боці державної печатки США є зображення недобудованої піраміди зі "Всевидячим оком", символом ілюмінатів, над нею. Аналогічне зображення є і на однодоларовій купюрі. У результаті деякі прихильники теорій змов вважають, що в обох випадках увічнили дату заснування "Товариства баварських ілюмінатів" (1 травня 1776 року).

Пандемія COVID-19 і чипування

Ще до офіційного оголошення пандемії коронавірусу 11 березня 2020 року в Мережі почали ширитися конспірологічні теорії про пандемію COVID-19, а також дезінформація щодо походження, масштабу, профілактики, лікування, вакцинації та інших аспектів цього захворювання.

Серед найпоширеніших теорій змови щодо цієї теми: твердження, що вірус є біологічною зброєю із запатентованою вакциною. Ба більше, вважається, що ця вакцина також є інструментом регулювання чисельності населення або результатом шпигунської операції.

Ба більше, деякі конспірологічні теорії пов'язували вакцинацію проти COVID-19 з ім'ям Білла Гейтса і його фондом. Прихильники цієї теорії стверджували, що за допомогою вакцинації проводять таємне чипування населення планети, яке в майбутньому дасть змогу стежити і збирати інформацію про людей без їхнього відома.

Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що Всесвітня організація охорони здоров'я була змушена оголосити конспірологічні версії "інфодемією", яка становить небезпеку для охорони здоров'я планети загалом.

Вплив вишок 5G

Незважаючи на те, що вчені не виявили жодних свідчень того, що технологія 5G безпечна, а аргументи проти неї є конспірологічними і пов'язані з новизною технології, яка нібито є достатньою причиною не довіряти їй.

Однак нерозуміння технології 5G породило різні теорії змови, нібито вони чинять несприятливий вплив на здоров'я людини. Наприклад, 2020 року маловідомий терапевт Кріс ван Керкховен заявив, що мобільний зв'язок нового стандарту 5G небезпечний для здоров'я. Ба більше, він стверджував, що епідемія нового коронавірусу насправді може бути пов'язана з 5G — основним аргументом стало те, що навколо китайського міста Ухань, де зосередилася більшість випадків зараження, 2019 року було розгорнуто мережу вишок мобільного зв'язку 5G.

Утім, як і більшість конспірологічних теорій, ця не отримала жодного наукового підтвердження.

Шапочка з фольги дійсно може дещо зменшити випромінювання Фото: Deposit Photos

Чи врятує шапочка з фольги

Прихильники конспірологічних теорій припускають, що шапочка з алюмінієвої фольги нібито здатна захистити мозок і свідомість від шкідливих випромінювань. Унаслідок цього цей атрибут часто використовують у різних країнах як атрибут для зображення прихильників теорій змови.

Цікаво, що припущення про те, що фольга може значно зменшити інтенсивність впливу високочастотного випромінювання на мозок людини, насправді не позбавлене сенсу.

Експеримент показує, що добре зроблений захист з алюмінієвої фольги насправді працює як клітина Фарадея, екрануючи радіовипромінювання, що надходить ззовні. Учені зазначають, що ефективність такого головного убору залежить від товщини стінок відповідно до відстані, на яку може проникнути випромінювання в неідеальному провіднику. Наприклад, пів міліметровий шар фольги здатен частково блокувати довгі, середні та ультракороткі хвилі, при цьому пропускаючи хвилі наддовгохвильового діапазону. Утім, учені зазначають, що ефективність шапочки з фольги сильно знижується через те, що вона не закрита повністю і не заземлена.

При цьому дослідження аспірантів Массачусетського технологічного інституту виявило, що шапочка з фольги насправді здатна як послаблювати, так і посилювати випромінювання залежно від частоти.

Чому люди вірять у теорії змови

На думку біхевіориста Ян-Віллема ван Проойєна і психологині Карен Дуглас, конспірологічні теорії часто виникають у періоди соціальних криз, як-от війни, економічні крахи, пандемії та інше. Вважається, що подібні події можуть спровокувати подібні переконання, адже люди намагаються осмислити події, які здаються непідвладними нашому контролю. Утім, як виявилося, теорії змови не завжди здатні знизити тривожність, а часом і зовсім посилюють почуття безсилля і недовіри.

Нещодавнє дослідження теорій змови показало, що люди, які вірять у них, як правило, володіють поєднанням певних особистісних рис і мотивів. А саме:

спираються на інтуїцію;

відчувають почуття антагонізму;

відчувають перевагу щодо інших.

Таким чином, науковці дійшли висновку, що прихильники теорій змови, імовірно, не є простодушними чи параноїками, а радше прагнуть реалізувати певні мотиви та осмислити стресові ситуації.