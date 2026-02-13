Вовсе не раз и навсегда: ученые подсчитали, сколько раз за всю жизнь влюбляются люди

Результаты нового исследования указывают на то, что на самом деле люди более влюбчивы, чем навязывают нам романтические комедии — сколько раз в среднем за жизнь влюбляется человек.

От "Дневника памяти" до "Титаника" многие романтические комедии транслируют идею о том, что за всю жизнь большинство людей встречают лишь одну настоящую любовь. Однако теперь новое исследование предполагает, что в реальном мире "единственная" на самом деле является "второй", пишет Daily Mail.

В новом исследовании эксперты из Института Кинси выяснили, что большинство людей влюбляются дважды в жизни. В ходе исследования ученые опросили более 10 000 одиноких людей об их опыте "страстной любви".

Результаты указывают на то, что почти треть были влюблены дважды, тогда как 11% утверждают, что за всю жизнь были влюблены четыре и более раз. В то же время 14% участников опроса заявили, что никогда в жизни не испытывали страстной любви.

По словам ведущего автора исследования, доктора Аманды Гессельмана, люди постоянно рассказывают о том, как влюбляются, однако их работа — первое исследование, в котором действительно задается вопрос, сколько раз такие встречи происходят за всю жизнь.

От музыки до кино, страстные влюбленности широко документировались в течение веков. Однако до сих пор оставалось загадкой, сколько раз люди на самом деле испытывают это чувство. По словам авторов исследования, в своей работе они решили выяснить, как часто люди влюбляются на самом деле в зависимости от демографических характеристик.

Чтобы разобраться в этом вопросе, команда опросила 10 036 одиноких в возрасте от 18 до 99 лет. Респондентам задали лишь один вопрос: сколько раз в жизни они испытывали страстную любовь?

Результаты показали:

14,2% никогда не были влюблены;

27,8% были влюблены лишь единожды;

30,3% влюблялись дважды в жизни;

16,8% влюблялись трижды;

10,9% влюблялись четыре и более раз.

По словам авторов исследования, возраст положительно коррелировал с количеством пережитых страстных любовных переживаний, что, впрочем, не удивительно. Результаты показывают, что у участников старшего возраста было немного больше пережитых страстных любовных переживаний, чем у участников младшего возраста.Таким образом, вопреки распространенному мнению, у большинства людей нет родственных душ — на самом деле, они находят множество людей, в которых влюбляются в течение жизни.

