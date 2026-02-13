Зовсім не раз і назавжди: вчені підрахували, скільки разів за все життя закохуються люди

Результати нового дослідження вказують на те, що насправді люди більш влюбливі, ніж нав'язують нам романтичні комедії — скільки разів у середньому за життя закохується людина.

Від "Щоденника пам'яті" до "Титаніка" багато романтичних комедій транслюють ідею про те, що за все життя більшість людей зустрічають лише одне справжнє кохання. Однак тепер нове дослідження припускає, що в реальному світі "єдина" насправді є "другою", пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні експерти з Інституту Кінсі з'ясували, що більшість людей закохуються двічі в житті. Під час дослідження вчені опитали понад 10 000 самотніх людей про їхній досвід "пристрасного кохання".

Результати вказують на те, що майже третина були закохані двічі, тоді як 11% стверджують, що за все життя були закохані чотири і більше разів. Водночас 14% учасників опитування заявили, що ніколи в житті не відчували пристрасного кохання.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Аманди Гессельман, люди постійно розповідають про те, як закохуються, проте їхня робота — перше дослідження, в якому справді ставиться питання, скільки разів такі зустрічі відбуваються за все життя.

Від музики до кіно, пристрасні закоханості широко документувалися протягом століть. Однак досі залишалося загадкою, скільки разів люди насправді відчувають це почуття. За словами авторів дослідження, у своїй роботі вони вирішили з'ясувати, як часто люди закохуються насправді залежно від демографічних характеристик.

Щоб розібратися в цьому питанні, команда опитала 10 036 самотніх у віці від 18 до 99 років. Респондентам поставили лише одне запитання: скільки разів у житті вони відчували пристрасне кохання?

Результати показали:

14,2% ніколи не були закохані;

27,8% були закохані лише один раз;

30,3% закохувалися двічі в житті;

16,8% закохувалися тричі;

10,9% закохувалися чотири і більше разів.

За словами авторів дослідження, вік позитивно корелював із кількістю пережитих пристрасних любовних переживань, що, втім, не дивно. Результати показують, що учасники старшого віку мали трохи більше пережитих пристрасних любовних переживань, ніж учасники молодшого віку. Таким чином, всупереч поширеній думці, більшість людей не мають споріднених душ — насправді вони знаходять безліч людей, у яких закохуються впродовж життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пристрасна закоханість робить людину розсіяною.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що таке кохання з наукового погляду.