Встречаются всего в двух точках Земли: где живут редкие дельфины-скунсы (видео)

Исследователи поделились редкими кадрами, на которых видно, как одни из самых редких дельфинов планеты играют и плещутся в воде.

Встреча с дельфинами или китами во время отдыха на пляже может стать одним из самых незабываемых опытом в жизни. Однако когда речь идет о редко встречающемся дельфине-скунсе, это событие кажется чем-то невероятным. Именно такая встреча и ожидала исследователя Рича Брэндона у побережья Фолклендских островов, пишет IFLScience.

Дельфины-скунсы, также известные как дельфины-панды, получили свои прозвища из-за черно-белого окраса. Однако официально они известны ученым как дельфины Коммерсона. Исследования показали, что во всем мире существует всего две основные группы дельфинов Коммерсона: те, которых заметил Брэнд — популяция, обитающая в Южной Америке у побережья Аргентины, Чили и Фолклендских островов. Представители этой группы немного меньше по размеру и могут достигать 1,46 метра в длину, а их вес может достигать около 45 килограммов.

Вторая известная популяция обитает у побережья островов Кергелен в южной части Индийского океана — простыми словами, расстояние между двумя популяциями составляет 8500 километров. Впрочем, ученые до сих пор точно не знают, почему это произошло. Представители этой популяции, как правило, крупнее своих южноамериканских собратьев, достигая 1,8 метра в длину и весом около 86 килограммов.

По словам Брэнда, ему удалось запечатлеть редких дельфинов, когда они подплыли прямо к нему, вероятно, не испытывая какого-либо страха. Известно, что представители этого вида, как правило, предпочитают держаться у берега на мелководье, а порой их также можно заметить плавающими вдоль края зарослей водорослей.

Рацион дельфинов-скунсов включает рыбу, ракообразных и головоногих моллюсков, однако также может варьироваться в зависимости от региона обитания. Социальные группы животных могут насчитывать до 100 особей, но чаще всего их можно встретить поодиночке или небольшими группами.

По словам ученых, сегодня вид внесен в список видов, вызывающих наименьшее опасение. Однако наблюдения указывают, что животные сталкиваются с угрозой со стороны рыболовных сетей, где дельфины запутываются и попадают в прилов. Еще одной угрозой для дельфинов является растущий спрос на корм для выращенного на фермах лосося – это, в свою очередь, оказывает давление на популяции скумбрии и анчоуса, являющихся добычей для дельфинов.

