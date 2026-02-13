Зустрічаються всього у двох точках Землі: де живуть рідкісні дельфіни-скунси (відео)

Дослідники поділилися рідкісними кадрами, на яких видно, як одні з найрідкісніших дельфінів планети граються і плескаються у воді.

Зустріч із дельфінами або китами під час відпочинку на пляжі може стати одним із найбільш незабутніх досвідів у житті. Однак коли йдеться про дельфіна-скунса, який рідко зустрічається, ця подія здається чимось неймовірним. Саме така зустріч і чекала на дослідника Річа Брендона біля узбережжя Фолклендських островів, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дельфіни-скунси, також відомі як дельфіни-панди, отримали свої прізвиська через чорно-біле забарвлення. Однак офіційно вони відомі вченим як дельфіни Комерсона. Дослідження засвідчили, що в усьому світі існує всього дві основні групи дельфінів Комерсона: ті, яких помітив Бренд, — популяція, що мешкає в Південній Америці біля узбережжя Аргентини, Чилі та Фолклендських островів. Представники цієї групи трохи менші за розміром і можуть досягати 1,46 метра в довжину, а їхня вага може досягати близько 45 кілограмів.

Друга відома популяція мешкає біля узбережжя островів Кергелен у південній частині Індійського океану — простими словами, відстань між двома популяціями становить 8500 кілометрів. Утім, учені досі достеменно не знають, чому це сталося. Представники цієї популяції, як правило, більші за своїх південноамериканських побратимів, досягаючи 1,8 метра завдовжки і вагою близько 86 кілограмів.

За словами Бренда, йому вдалося сфотографувати рідкісних дельфінів, коли вони підпливли прямо до нього, імовірно, не відчуваючи будь-якого страху. Відомо, що представники цього виду, як правило, вважають за краще триматися біля берега на мілководді, а часом їх також можна помітити плаваючими вздовж краю заростей водоростей.

Раціон дельфінів-скунсів включає рибу, ракоподібних і головоногих молюсків, проте також може варіюватися залежно від регіону проживання. Соціальні групи тварин можуть налічувати до 100 особин, але найчастіше їх можна зустріти поодинці або невеликими групами.

За словами вчених, сьогодні вид внесено до списку видів, що викликають найменше побоювання. Однак спостереження вказують, що тварини стикаються із загрозою з боку рибальських сіток, де дельфіни заплутуються і потрапляють у прилов. Ще однією загрозою для дельфінів є зростаючий попит на корм для вирощеного на фермах лосося — це, своєю чергою, чинить тиск на популяції скумбрії та анчоуса, які є здобиччю для дельфінів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дельфіни балакучіші, ніж думали люди, і знають не тільки імена: про що вони говорять.

Раніше Фокус писав про те, що рідкісних дельфінів різних видів помітили разом в океані: ніхто не знає, навіщо вони зібралися.