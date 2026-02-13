Крупнейший на Земле биом движется с рекордной скоростью: это изменит цвет планеты из космоса

Исследователи только что обнаружили, что крупнейший на планете наземный биом меняется невероятно быстро — это происходит с такой скоростью, что цвет Земли из космоса будет незаметно меняться.

Бореальный лес, также известный как тайга — наземный биом, характеризующийся обширными хвойными лесами, состоящими из вечнозеленых деревьев, например, сосен, елей и лиственниц. Они также являются домом для множества удивительных животных, от бурых медведей и лосей до бизонов и бобров, а также сов, орлов и других редких птиц. Вместе эти факторы делают бореальные леса — крупнейшим на Земле наземным биомом, пишет IFLScience.

По словам ученых, этот биом простирается широкой полосой в северных регионах Северной Америки и Евразии, опоясывая Северное полушарие подобно зеленому поясу. Он включает в себя части Аляски, Канады, Исландии, Скандинавии, России и некоторые районы Азии.

С другой стороны такое расположение означает, что экосистема невероятно уязвима к изменению климата. Некоторые исследования показывают, что сегодня бореальные леса нагреваются в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. В результате обитатели этой экосистемы подвергаются огромному давлению.

В новом исследовании ученые из terraPulse и Центра космических полетов имени Годдарда NASA отслеживали изменения в бореальных лесах с помощью самой длинной спутниковой записи древесного покрова невероятного качества.

Вид сверху на Землю: данные исследования показывают участки бореального биома, где большинство деревьев молодые и небольшие Фото: Biogeosciences

Далее данные, охватывающие период с 1985 по 2020 год, были обработаны с помощью алгоритмов машинного обучения для анализа 224 026 изображений, полученных со спутников Landsat 4, 5, 7 и 8. Таким образом ученым удалось получить невероятно подробные карты лесного покрова по всей бореальной биосистеме с разрешением всего 30 метров.

Результаты анализа продемонстрировали поразительную скорость изменений. За 35 лет площадь бореального лесного биома увеличилась на 844 000 квадратных километров — это составляет около 12%. Авторы отмечают, что этот рост произошел на севере — простыми словами, зеленый пояс сместился в сторону Северного полюса в среднем на 0,29° широты.

На первый взгляд, такое перемещение может показаться оптимистичной тенденции. Однако реальность гораздо сложнее: хотя рост наблюдался на севере, значительные части южных окраин были утрачены. Результаты также показали, что большое количество старых деревьев погибло, но их утрата компенсировалась ростом новых. Однако молодые деревья не так эффективны в поглощении углерода из атмосферы, а потому такая тенденция может иметь "прямые последствия для роли региона в глобальном углеродном цикле".

