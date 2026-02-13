Найбільший на Землі біом рухається з рекордною швидкістю: це змінить колір планети з космосу

Дослідники щойно виявили, що найбільший на планеті наземний біом змінюється неймовірно швидко — це відбувається з такою швидкістю, що колір Землі з космосу непомітно змінюватиметься.

Бореальний ліс, також відомий як тайга — наземний біом, що характеризується великими хвойними лісами, які складаються з вічнозелених дерев, наприклад, сосен, ялин і модрин. Вони також є домом для безлічі дивовижних тварин, від бурих ведмедів і лосів до бізонів і бобрів, а також сов, орлів та інших рідкісних птахів. Разом ці фактори роблять бореальні ліси — найбільшим на Землі наземним біомом, пише IFLScience.

За словами вчених, цей біом простягається широкою смугою в північних регіонах Північної Америки і Євразії, оперізуючи Північну півкулю подібно до зеленого поясу. Він охоплює частини Аляски, Канади, Ісландії, Скандинавії, Росії та деякі райони Азії.

З іншого боку таке розташування означає, що екосистема неймовірно вразлива до зміни клімату. Деякі дослідження показують, що сьогодні бореальні ліси нагріваються в чотири рази швидше, ніж у середньому по планеті. У результаті мешканці цієї екосистеми зазнають величезного тиску.

У новому дослідженні вчені з terraPulse і Центру космічних польотів імені Годдарда NASA відстежували зміни в бореальних лісах за допомогою найдовшого супутникового запису деревного покриву неймовірної якості.

Вид зверху на Землю: дані дослідження показують ділянки бореального біома, де більшість дерев молоді та невеликі Фото: Biogeosciences

Далі дані, що охоплюють період з 1985 по 2020 рік, були оброблені за допомогою алгоритмів машинного навчання для аналізу 224 026 зображень, отриманих із супутників Landsat 4, 5, 7 і 8. Таким чином вченим вдалося отримати неймовірно докладні карти лісового покриву по всій бореальній біосистемі з роздільною здатністю всього 30 метрів.

Результати аналізу продемонстрували вражаючу швидкість змін. За 35 років площа бореального лісового біома збільшилася на 844 000 квадратних кілометрів — це становить близько 12%. Автори зазначають, що це зростання відбулося на півночі — простими словами, зелений пояс змістився в бік Північного полюса в середньому на 0,29° широти.

На перший погляд, таке переміщення може здатися оптимістичною тенденцією. Однак реальність набагато складніша: хоча зростання спостерігалося на півночі, значні частини південних околиць були втрачені. Результати також показали, що велика кількість старих дерев загинула, але їхня втрата компенсувалася зростанням нових. Однак молоді дерева не такі ефективні в поглинанні вуглецю з атмосфери, а тому така тенденція може мати "прямі наслідки для ролі регіону в глобальному вуглецевому циклі".

