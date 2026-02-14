Власти "райского острова" эвакуировали туристов из-за пробуждения вулкана: что говорят ученые (видео)

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез, который является главной туристической достопримечательностью острова Реюньон, во второй раз взорвался и продолжает активность. Сейчас специалисты говорят, что предполагают усиление извержения.

В то же время местная обсерватория говорит, что новая волна активности началась в пятницу в 9:25 с извержением магматической породы на поверхность. Об этом сообщает Franceinfo.

Директор Вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез Алин Пельтье указывает, что вулкан набирает активности. По ее словам, трудно сказать, как долго продлится наблюдение, но появление новых двух трещин на вершине горы говорит о том, что сила выталкивания магмы является "относительно сильной".

"Это совсем не удивительно для членов обсерватории, ведь последнее изучение неделю назад все еще показывало сильную сейсмичность, а также наблюдалось расширение вулкана", — говорит специалистка.

Журналисты пишут, что сейчас потоки лавы и клубы дыма наблюдаются на двух склонах вулкана. Также вокруг вершин и склонов горы присутствовали туристы, которых срочно эвакуировали жандармердия и службы спасения.

Сейчас местные власти активировали так называемый протокол 2.1, при которых всем запрещен доступ к вулканической горе. По оценкам специалистов, сейчас магматическая порода выходит объемом 60 кубических метров в секунду, что считается нормальной скоростью во время извержения.

Ученые резюмируют, что сейчас угрозы для гражданских нет, несмотря на активный выход лавы из недр земли. В то же время местные политики призвали жителей Реньюйона прислушиваться к рекомендациям и сообщениям об активности вулкана.

