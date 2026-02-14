Влада "райського острова" евакуювала туристів через пробудження вулкану: що кажуть вчені (відео)

Вулкан Пітон-де-ла-Фурнез, який є головною туристичною пам'яткою острова Реюньйон, вдруге вибухнув і продовжує активність. Наразі фахівці говорять, що передбачають посилення виверження.

Водночас місцева обсерваторія говорить, що нова хвиля активності розпочалася в п'ятницю о 9:25 з виверженням магматичної породи на поверхню. Про це повідомляє Franceinfo.

Директорка Вулканологічної обсерваторії Пітон-де-ла-Фурнез Алін Пельтьє вказує, що вулкан набирає активності. За її словами, важко сказати, чи як довго триватиме вивереження, але поява нових двох тріщин на вершині горі одначали, що сила виштовхування магми є "відносно сильною".

"Це зовсім не дивно для членів обсерваторії, адже останнє вивереження тиждень тому все ще показувало сильну сейсмічність, а також спостерігалося розширення вулкана", — говорить спеціалістка.

Відео дня

Журналісти пишуть, що наразі потоки лави та клуби диму спостерігаються на двох схилах вулкану. Також довкола вершим і схилів гори були присутні туристи, яких терміново евакуювали жандармердія та служби порятунку.

Наразі місцева влада активувала так званий протокол 2.1, за яких усіх заборонено доступно до вулканічної гори. За оцінками фахівців, наразі магматична порода виходить об'ємом 60 кубічних метрів на секунду, що вважається нормальною швидкістю під час виверження.

Вчені резюмуть, що наразі загрози для цивільних не має попри активний вихід лави з недр землі. Водночас місцеві політики закликали мешканців Реньюйона дослухатися до рекомендацій та повідомлень щодо активності вулкану.

Раніше Фокус розповідав про те, як один із найсмертоносніних вулканів Америки готується до виверження. Учені перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки вулкан Ель-Чичон у Мексиці активізувався після 40 років мовчання.

Згодом стало відомо, що вулкан створює "пухир" у 25 км на тілі Землі. Дані вказують, що за останні півроку в Єлловстонському національному парку утворився виступ, який уже піднявся на 2,5 сантиметра.