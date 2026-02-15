В мире есть лишь одно дерево, похожее на радугу: как оно появилось на Земле (фото)

Необычное радужное дерево может выглядеть так, будто создано искусственным интеллектом, но ученые утверждают, что оно вполне настоящее и действительно переливается разными цветами.

Радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) быстро растет и достигает высоты до 80 метров в идеальных условиях. Он выглядит как нечто, прибывшее с фантастической планеты, или результат работы искусственного интеллекта, однако ученые утверждают — дерево вполне реально, пишет IFLScience.

Родиной этого уникального дерева считаются тропические леса Фииппин, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, однако позже вид также был завезен в другие части мира со схожим климатом — например, на Гавайи, в Южную Калифорнию и во Флориду.

Радужный эвкалипт привлекает внимание тем, что его ствол покрыт золотисто-коричневого, ярко-желтого, неоново-зеленого, алого, оранжевого и даже синевато-фиолетового оттенка. По словам ученых, механизмы этой странной окраски до сих пор изучены крайне мало, но считается, что ее калейдоскопическое разнообразие цветов обусловлено процессом линьки. В отличие от большинства других деревьев, таких как дуб, кора которого постоянно утолщается, кора эвкалипта постоянно отслаивается тонкими полосками. Каждый раз, когда это происходит, обнажается прозрачный слой, в котором виден хлорофилл — зеленый пигмент, используемый в фотосинтезе.

Радужный эвкалиптовый лес в дендрарии Кеахуа, Кауаи, Гавайи Фото: Shutterstock

При взаимодействии с воздухом этот слой обогащается дубильными веществами — природными соединениями, защищающими дерево от грибковых инфекций. В результате, по мере созревания этих дубильных веществ слой проходит чудесное преображение: меняет цвет от синих и фиолетовых оттенков до красных и золотых, а затем вновь становится коричневым. После этого цикл запускается заново.

Живой радужный эвкалипт считается чудом природы, однако его древесина также невероятно ценна. Дело в том, что древесина этого вида широко используется для изготовления мебели, напольных покрытий, а также в строительстве и других сферах. Его также вырубают для производства целлюлозы, которая на самом деле белая. После вырубки и обработки древесина теряет "радужный" эффект.

Увы, внешний вид и свойства его древесины сделали его объектом чрезмерной эксплуатации — сегодня дерево находится под угрозой исчезновения. С другой стороны, привлекательный внешний вид также может стать и его спасением: его все чаще выращивают в декоративных садах и парках, обеспечивая дальнейшее процветание этого многоцветного вида под опекой человека.

