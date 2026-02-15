У світі є лише одне дерево, схоже на веселку: як воно з'явилося на Землі (фото)

Незвичайне райдужне дерево може виглядати так, ніби створене штучним інтелектом, але вчені стверджують, що воно цілком справжнє і справді переливається різними кольорами.

Райдужний евкаліпт (Eucalyptus deglupta) швидко росте і досягає висоти до 80 метрів в ідеальних умовах. Він виглядає як щось, що прибуло з фантастичної планети, або результат роботи штучного інтелекту, проте вчені стверджують — дерево цілком реальне, пише IFLScience.

Батьківщиною цього унікального дерева вважаються тропічні ліси Фііппін, Індонезії та Папуа-Нової Гвінеї, проте пізніше вид також був завезений в інші частини світу зі схожим кліматом — наприклад, на Гаваї, в Південну Каліфорнію і у Флориду.

Веселковий евкаліпт привертає увагу тим, що його стовбур вкритий золотисто-коричневим, яскраво-жовтим, неоново-зеленим, червоним, помаранчевим і навіть синювато-фіолетовим відтінком. За словами вчених, механізми цього дивного забарвлення досі вивчені вкрай мало, але вважається, що його калейдоскопічне розмаїття кольорів зумовлене процесом линьки. На відміну від більшості інших дерев, таких як дуб, кора якого постійно потовщується, кора евкаліпта постійно відшаровується тонкими смужками. Щоразу, коли це відбувається, оголюється прозорий шар, у якому видно хлорофіл — зелений пігмент, що використовується у фотосинтезі.

Райдужний евкаліптовий ліс у дендрарії Кеахуа, Кауаї, Гаваї Фото: Shutterstock

Під час взаємодії з повітрям цей шар збагачується дубильними речовинами — природними сполуками, що захищають дерево від грибкових інфекцій. У результаті, у міру дозрівання цих дубильних речовин шар проходить чудове перетворення: змінює колір від синіх і фіолетових відтінків до червоних і золотих, а потім знову стає коричневим. Після цього цикл запускається заново.

Живий райдужний евкаліпт вважається дивом природи, проте його деревина також неймовірно цінна. Річ у тім, що деревина цього виду широко використовується для виготовлення меблів, підлогових покриттів, а також у будівництві та інших сферах. Його також вирубують для виробництва целюлози, яка насправді біла. Після вирубки та обробки деревина втрачає "райдужний" ефект.

На жаль, зовнішній вигляд і властивості його деревини зробили його об'єктом надмірної експлуатації — сьогодні дерево перебуває під загрозою зникнення. З іншого боку, привабливий зовнішній вигляд також може стати і його порятунком: його дедалі частіше вирощують у декоративних садах і парках, забезпечуючи подальше процвітання цього багатобарвного виду під опікою людини.

