Землю ждет затмение "огненного кольца": лучшие места для наблюдения достанутся пингвинам

17 февраля нас ждет первое в 2026 году и очень особенное солнечное затмение "огненного кольца". Ученые считают, что всю прелесть впечатляющего затмения смогут оценить лишь пингвины.

В феврале ожидается впечатляющее астрономическое событие: первое солнечное затмение 2026 года, также известное как затмение "огненного кольца". Ожидается, что оно произойдет уже через несколько дней — 17 февраля, пишет IFLScience.

В преддверии уникального астрономического события ученые рассказали, где именно произойдет затмение, что вообще такое "огненное кольцо" и что такое на самом деле солнечное затмение.

Что такое солнечное затмение

Солнечное затмение — термин, обозначающий момент, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. В этот момент Луна проходит между двумя планетами и временно отбрасывает тень на Землю, закрывая нам вид на Солнце.

По словам ученых, существует несколько типов солнечных затмений, а именно:

полное затмение;

кольцевое затмение;

частичное затмение;

гибридное затмение.

Отметим, что "огненное кольцо" — по сути, лишь другое название кольцевого солнечного затмения. Во время такого затмения Луна находится в самой дальней точке от Земли или близко к ней. В результате, когда она проходит между Солнцем и Землей, она не полностью закрывает Солнце, оставляя вокруг него яркое кольцо света.

Когда и где можно наблюдать затмение "огненного кольца"

Исследователи отмечают, что кольцевое солнечное затмение 17 февраля, как прогнозируется, должно начаться в 9:56 утра по UTC, достичь кольцевой фазы в 12:12 дня по UTC и завершиться в 14:27 по UTC.

Увы, большинство людей на планете не смогут наблюдать первое солнечное затмение года во всей его огненной красе — ожидается, что кольцевая фраза будет видна лишь в Антарктиде. Таким образом, лучшие "места" для наблюдения будут у антарктических пингвинов и исследователей Южного полюса.

Однако частичное кольцевое затмение можно будет наблюдать и в некоторых других частях мира: в южной Африке и Южной Америке.

