На Землю чекає затемнення "вогняного кільця": найкращі місця для спостереження дістануться пінгвінам

17 лютого на нас чекає перше у 2026 році і дуже особливе сонячне затемнення "вогняного кільця". Вчені вважають, що всю красу вражаючого затемнення зможуть оцінити лише пінгвіни.

У лютому очікується вражаюча астрономічна подія: перше сонячне затемнення 2026 року, також відоме як затемнення "вогняного кільця". Очікується, що воно відбудеться вже за кілька днів — 17 лютого, пише IFLScience.

Напередодні унікальної астрономічної події вчені розповіли, де саме відбудеться затемнення, що взагалі таке "вогняне кільце" і що таке насправді сонячне затемнення.

Що таке сонячне затемнення

Сонячне затемнення — термін, що позначає момент, коли Сонце, Місяць і Земля шикуються в одну лінію. У цей момент Місяць проходить між двома планетами і тимчасово відкидає тінь на Землю, закриваючи нам вид на Сонце.

За словами вчених, існує кілька типів сонячних затемнень, а саме:

повне затемнення;

кільцеве затемнення;

часткове затемнення;

гібридне затемнення.

Зазначимо, що "вогняне кільце" — по суті, лише інша назва кільцевого сонячного затемнення. Під час такого затемнення Місяць перебуває в найдальшій точці від Землі або близько до неї. У результаті, коли він проходить між Сонцем і Землею, він не повністю закриває Сонце, залишаючи навколо нього яскраве кільце світла.

Коли і де можна спостерігати затемнення "вогняного кільця"

Дослідники зазначають, що кільцеве сонячне затемнення 17 лютого, як прогнозується, має розпочатися о 9:56 ранку за UTC, досягти кільцевої фази о 12:12 дня за UTC і завершитися о 14:27 за UTC.

На жаль, більшість людей на планеті не зможуть спостерігати перше сонячне затемнення року в усій його вогненній красі — очікується, що кільцеву фразу буде видно лише в Антарктиді. Таким чином, найкращі "місця" для спостереження будуть у антарктичних пінгвінів і дослідників Південного полюса.

Однак часткове кільцеве затемнення можна буде спостерігати і в деяких інших частинах світу: у південній Африці та Південній Америці.

