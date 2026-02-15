Удерживают солнце: почему на самом деле глаза кошек так жутко светятся в темноте

Древние египтяне считали, что кошачьи глаза способны удерживать в себе солнце после его захода. Однако настоящая причина этого жуткого свечения была разгадана менее сотни лет тому назад.

Древние люди верили, что глаза кошек удерживают в себе солнце после его захода — якобы это и делало их такими блестящими в ночное время. Истинная же причина жутковатого свечения кошачьих глаз в темноте была раскрыта менее ста лет назад, в 1929 году. Еще позже ученые смогли понять, как эта особенность влияет на зрение самих животных, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почему глаза кошек светятся в темноте

У глаз всех живых существ на планете есть сетчатка — тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и преобразует его в сигналы, понятные мозгу. Простыми словами, ее можно представить как прозрачный, светоотражающий экран.

Исследовали обнаружили, что за сетчаткой кошки находится зеркальный слой, известный как тапетум люцидум. К слову, у человека он отсутствует. Когда свет попадает в человеческий глаз и не поглощается сетчаткой, он не используется.

Однако в глазу кошачьих свет, проходящий через сетчатку без поглощения, попадает на тапетум люцидум, который отражает его обратно через сетчатку. Это позволяет сетчатке повторно уловить свет. Таким образом, свечение, которое мы видим в глазах кошек ночью — свет, отражающейся от тапетума люцидума.

Встроенные очки ночного зрения

Эта особенность, по словам ученых, обеспечивает кошкам большую светочувствительность, чем у людей — в результате их глаза могут улавливать даже мельчайшие частицы света. Известно, что кошачьи могут видеть при невероятно тусклом свете, который для нас может показаться кромешной темнотой — полезная способность для животных, ведущих в основном ночной образ жизни.

К слову, кошки — не единственные животные, обладающие тапетумом люцидумом. Исследования также показали, что эти структуры присутствуют у коров, овец, коз и лошадей — считается, что это необходимо для обнаружения хищников в условиях слабого освещения. Рыбы, дельфины и киты используют его для зрения в темной, мутной воде. В то же время белки, свиньи и большинство приматов, включая людей, не имеют его, потому что они активны днем и не нуждаются в ночном зрении.

Почему у кошек щелевидные глаза

При ярком дневном свете зрачки кошек, как правило, сужаются в тонкие вертикальные щели, чтобы блокировать лишний свет и защищать чувствительную сетчатку. Вертикальная форма также делает контуры объектов более четкими, помогая кошкам невероятно точно оценивать расстояние — важный навык при выслеживании и засаде на добычу.

Напомним, ранее мы писали о том, что спустя 60 лет ученым наконец-то удалось разгадать тайну рыжих котов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что кошки чаще "разговаривают" с мужчинами, чем с женщинами: в чем причина.