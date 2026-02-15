Утримують сонце: чому насправді очі котів так моторошно світяться у темряві

Стародавні єгиптяни вважали, що котячі очі здатні утримувати в собі сонце після його заходу. Однак справжню причину цього моторошного світіння розгадали менше сотні років тому.

Стародавні люди вірили, що очі кішок утримують у собі сонце після його заходу — нібито це і робило їх такими блискучими в нічний час. Справжню ж причину моторошного світіння котячих очей у темряві було розкрито менш ніж сто років тому, в 1929 році. Ще пізніше вчені змогли зрозуміти, як ця особливість впливає на зір самих тварин, пише Popular Science.

Чому очі кішок світяться в темряві

Очі всіх живих істот на планеті мають сітківку — тонкий шар у задній частині ока, який поглинає світло і перетворює його на сигнали, зрозумілі мозку. Простими словами, її можна уявити як прозорий, світловідбивний екран.

Дослідники виявили, що за сітківкою кішки знаходиться дзеркальний шар, відомий як тапетум люцидум. До слова, у людини він відсутній. Коли світло потрапляє в людське око і не поглинається сітківкою, воно не використовується.

Однак в оці котячих світло, що проходить через сітківку без поглинання, потрапляє на тапетум люцидум, який відбиває його назад через сітківку. Це дає змогу сітківці повторно вловити світло. Таким чином, світіння, яке ми бачимо в очах котів уночі, — світло, що відбивається від тапетума люцидума.

Вбудовані окуляри нічного зору

Ця особливість, за словами вчених, забезпечує кішкам більшу світлочутливість, ніж у людей, — унаслідок цього їхні очі можуть вловлювати навіть найдрібніші частинки світла. Відомо, що котячі можуть бачити при неймовірно тьмяному світлі, яке для нас може здатися непроглядною темрявою — корисна здатність для тварин, які ведуть переважно нічний спосіб життя.

До речі, кішки — не єдині тварини, що володіють тапетумом люцидумом. Дослідження також показали, що ці структури присутні у корів, овець, кіз і коней — вважається, що це необхідно для виявлення хижаків в умовах слабкого освітлення. Риби, дельфіни та кити використовують його для зору в темній, каламутній воді. Водночас білки, свині та більшість приматів, включно з людьми, не мають його, тому що вони активні вдень і не потребують нічного зору.

Чому у кішок щілиноподібні очі

При яскравому денному світлі зіниці кішок, як правило, звужуються в тонкі вертикальні щілини, щоб блокувати зайве світло і захищати чутливу сітківку. Вертикальна форма також робить контури об'єктів більш чіткими, допомагаючи кішкам неймовірно точно оцінювати відстань — важлива навичка під час вистежування і засідки на здобич.

