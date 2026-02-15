Происходят лишь в некоторых регионах: в мантии Земли обнаружены загадочные землетрясения

В новом исследовании ученые из Стэнфорда составили карту загадочных землетрясений, возникающих в земной мантии. Ранее никто не знал, сколько их и в каких регионах они происходят.

Ученые из Стэнфорда создали первую в истории глобальную карту необычного типа землетрясений, которые возникают глубоко в мантии Земли, а не в земной коре. Ранее эти землетрясения оставались малоизученными — никто не знал их точное количество и где они происходят, пишет SciTechdaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Земная мантия расположена между тонкой внешней корой планеты и ее расплавленным ядром. Составляя карту мест возникновения этих редких землетрясений, ученые получили новый инструмент для лучшего понимания того, как работают мантийные землетрясения и что они могут рассказать о силах, стоящих за всеми землетрясениями, происходящими на планете.

Результаты новой работы ученых показывают, что континентальный мантийные землетрясения на самом деле происходят по всему миру, однако, в основном, сосредоточены в определенных регионах. Данные указывают на то, что крупные скопления наблюдаются под Гималаями в Южной Азии и вблизи Берингова пролива между Азией и Северной Америкой, а также к югу от Полярного круга.

По словам ведущего автора исследования Шици Вана, изучение этих глубинных явлений на само деле может предоставить ученым ценную информацию о границе между земной корой и мантией, а также о поведении верхней мантии — источника вулканической магмы, которая частично приводит в движение тектонические плиты Земли.

До этой работы у ученых не было четкого глобального представления о том, сколько континентальных мантийных землетрясений действительно происходит на планете и где именно. Однако с помощью нового набора данных ученые могут начать изучать различные способы возникновения этих редких землетрясений.

Отметим, что континентальные мантийные землетрясения редко вызывают заметные колебания на поверхности планеты или представляют прямую опасность для людей. И все же, понимание того, как и почему они происходят, может продвинуть несколько областей наук о Земле. Эти знания в конечном итоге могут улучшить понимание учеными рисков, связанных с более распространенными, неглубокими землетрясениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что острова в Тихом океане ежедневно сотрясает: ученые ищут источник загадочного роя землетрясений.

Ранее Фокус писал ученые спровоцировали землетрясение в Альпах: зачем им это понадобилось.