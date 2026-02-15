Відбуваються лише у деяких регіонах: у мантії Землі виявлено загадкові землетруси

У новому дослідженні вчені зі Стенфорда склали карту загадкових землетрусів, що виникають у земній мантії. Раніше ніхто не знав, скільки їх і в яких регіонах вони відбуваються.

Вчені зі Стенфорда створили першу в історії глобальну карту незвичайного типу землетрусів, які виникають глибоко в мантії Землі, а не в земній корі. Раніше ці землетруси залишалися маловивченими — ніхто не знав їхню точну кількість і де вони відбуваються, пише SciTechdaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Земна мантія розташована між тонкою зовнішньою корою планети та її розплавленим ядром. Складаючи карту місць виникнення цих рідкісних землетрусів, вчені отримали новий інструмент для кращого розуміння того, як працюють мантійні землетруси і що вони можуть розповісти про сили, які стоять за всіма землетрусами, що відбуваються на планеті.

Результати нової роботи вчених показують, що континентальні мантійні землетруси насправді відбуваються по всьому світу, однак, здебільшого, зосереджені в певних регіонах. Дані вказують на те, що великі скупчення спостерігаються під Гімалаями у Південній Азії та поблизу Берингової протоки між Азією та Північною Америкою, а також на південь від Полярного кола.

За словами провідного автора дослідження Шіці Вана, вивчення цих глибинних явищ насправді може надати вченим цінну інформацію про кордон між земною корою і мантією, а також про поведінку верхньої мантії — джерела вулканічної магми, яка частково приводить у рух тектонічні плити Землі.

До цієї роботи вчені не мали чіткого глобального уявлення про те, скільки континентальних мантійних землетрусів справді відбувається на планеті та де саме. Однак за допомогою нового набору даних вчені можуть почати вивчати різні способи виникнення цих рідкісних землетрусів.

Зазначимо, що континентальні мантійні землетруси рідко викликають помітні коливання на поверхні планети або становлять пряму небезпеку для людей. І все ж, розуміння того, як і чому вони відбуваються, може просунути кілька галузей наук про Землю. Ці знання зрештою можуть поліпшити розуміння вченими ризиків, пов'язаних із більш поширеними, неглибокими землетрусами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що острови в Тихому океані щодня стрясає: вчені шукають джерело загадкового рою землетрусів.

Раніше Фокус писав вчені спровокували землетрус в Альпах: навіщо їм це знадобилося.