В шаге от вымирания: Земля приближается к тому, чтобы стать непригодной для жизни

Новый анализ ученых показывает, что наша планета приближается к точке невозврата — когда Земля преодолеет эту черту, она станет непригодной для жизни.

Ученые только что опубликовали предупреждение о том, что Земля приближается к точке невозврата. В новом исследовании утверждается, что многие климатические системы, в том числе ледяные щиты в Гренландии и Западной Антарктиде, бореальная вечная мерзлота и тропические леса Амазонки, сегодня находятся ближе к коллапсу, чем считалось ранее, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, их анализ показал, что несколько компонентов земной системы на самом деле могут быть ближе к дестабилизации, чем считалось ранее. Они также признают, что точные риски неясны, однако уже понятно, что нынешние климатические стратегии и обязательства недостаточны.

Новая работа ученых основана на климатических "критических точках" — на коллапсе экологических систем, который приводит другие климатические системы за пределы их собственных критических точек, запуская сценарий "снежного кома". В конечном итоге, как прогнозируют ученые наша планета скатится к наихудшему сценарию, известному как "парниковая Земля".

Отметим, что сценарий парниковой Земли включает долгосрочное повышение температуры примерно на 5 градусов по Цельсию выше доиндустриального уровня. По словам соавтора исследования Кристофера Вольфа, пересечение даже некоторых пороговых критических точек на самом деле может привести Землю к наихудшему сценарию. Авторы также предупреждают, что мировые правительства и общественность, увы, недостаточно осведомлены о рисках, связанных с тем, что фактически станет точкой невозврата.

Исследователи также отмечают, что в худшем сценарии изменение климата изначально зацепит малоимущих людей во всем мире, но в конце концов коллапс жизненных систем нашей планеты коснется всех.

Напомним, ранее мы писали о том, что никто не мог спрогнозировать такого: ученые обнаружили, что "двигатель природы" останавливается.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в недрах Земли заставляет климат меняться: ранее роль этого процесса недооценивали.