За крок до вимирання: Земля наближається до того, щоб стати непридатною для життя

Новий аналіз учених показує, що наша планета наближається до точки неповернення — коли Земля подолає цю межу, вона стане непридатною для життя.

Вчені щойно опублікували попередження про те, що Земля наближається до точки неповернення. У новому дослідженні стверджується, що багато кліматичних систем, зокрема крижані щити в Гренландії та Західній Антарктиді, бореальна вічна мерзлота і тропічні ліси Амазонки, сьогодні перебувають ближче до колапсу, ніж вважалося раніше, пише Futurism.

За словами авторів дослідження, їхній аналіз показав, що кілька компонентів земної системи насправді можуть бути ближчими до дестабілізації, ніж вважалося раніше. Вони також визнають, що точні ризики незрозумілі, проте вже зрозуміло, що нинішні кліматичні стратегії та зобов'язання недостатні.

Нова робота вчених ґрунтується на кліматичних "критичних точках" — на колапсі екологічних систем, який приводить інші кліматичні системи за межі їхніх власних критичних точок, запускаючи сценарій "снігової кулі". Зрештою, як прогнозують учені, наша планета скотиться до найгіршого сценарію, відомого як "парникова Земля".

Зазначимо, що сценарій парникової Землі передбачає довгострокове підвищення температури приблизно на 5 градусів за Цельсієм вище доіндустріального рівня. За словами співавтора дослідження Крістофера Вольфа, перетин навіть деяких порогових критичних точок насправді може привести Землю до найгіршого сценарію. Автори також попереджають, що світові уряди і громадськість, на жаль, недостатньо обізнані про ризики, пов'язані з тим, що фактично стане точкою неповернення.

Дослідники також зазначають, що в найгіршому сценарії зміна клімату спочатку зачепить незаможних людей в усьому світі, але врешті-решт колапс життєвих систем нашої планети торкнеться всіх.

