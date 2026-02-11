Ніхто не міг спрогнозувати такого: вчені виявили, що "двигун природи" зупиняється

У новому дослідженні вчені несподівано виявили, що "двигун природи зупиняється" в міру прискорення зміни клімату. Раніше вважалося, що все зовсім навпаки.

Раніше багато екологів припускали, що в міру прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що в міру потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місцезростання з постійно зростаючою швидкістю. Зрештою це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот, пише PHYS.org.

Однак тепер нове дослідження, проведене вченими з Університету королеви Марії в Лондоні (QMUL) показує, що це, ймовірно, зовсім не так, як раніше вважали експерти. Під час нового дослідження вчені проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що "обіг" видів у локальних місцезростаннях не просто не прискорився — фактично, він значно сповільнився.

За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванкво, результати вказують на те, що природа функціонує наче самовідновлювальний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився.

Зазначимо, що у своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років — часі, позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення.

Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за періоди від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно.

За словами співавтора дослідження, професора Акселя Россберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект — темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину.

Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Замість цього, вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза "множинних атракторів", передбачена теоретичним фізиком Гаєм Буніним у 2017 році.

Фаза "множинних атракторів" — стан, у якому види постійно замінюють один одного через внутрішні взаємодії навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і фактично домінує в природі.

