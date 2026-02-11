Никто не мог спрогнозировать такого: ученые обнаружили, что "двигатель природы" останавливается

В новом исследовании ученые неожиданно обнаружили, что "двигатель природы останавливается" по мере ускорения изменения климата. Ранее считалось, что все совсем наоборот.

Ранее многие экологи предполагали, что по мере ускорения глобального потепления изменения в природе должны ускоряться. Эксперты считали, что по мере потепления планеты и смещения климатических зон виды будут сталкиваться с локальным вымиранием и колонизировать новые местообитания с постоянно возрастающей скоростью. В конце концов это приведет к быстрой перестройке экологических сообществ, пишет PHYS.org.

Однако теперь новое исследование, проведенное учеными из Университета королевы Марии в Лондоне (QMUL) показывает, что это, вероятно, совершенно не так, как ранее считали эксперты. В ходе нового исследования ученые проанализировали обширную базу данных исследований биоразнообразия, охватывающую морские, пресноводные и наземные экосистемы за последнее столетие. Полученные данные показали, что "оборот" видов в локальных местообитаниях не просто не ускорился — фактически, он значительно замедлился.

По словам ведущего автора исследования, доктора Эммануэля Нванкво, результаты указывают на то, что прирожа функционирует как как самовосстанавливающийся двигатель, постоянно заменяя старые детали новыми. Однако новые данные теперь указывают на то, что этот двигатель неожиданно остановился.

Отметим, что в своей новой работе ученые сосредоточились на периоде с 1970-х годов — время, отмеченное задокументированным ускорением глобальных температур поверхности и изменениями окружающей среды. Далее ученые сравнили темпы смены видов до и после этого климатического ускорения.

Несмотря на предыдущие прогнозы, данные показали, что темпы смены видов за периоды от 1 до 5 лет имели тенденцию к замедлению. Это замедление наблюдалось в различных средах, таких как сообщества наземных птиц или морское дно.

По словам соавтора исследования, профессора Акселя Россберга, они с коллегами были удивлены, насколько сильным оказался эффект — темпы смены видов в среднем снижались на треть.

Авторы полагают, что анализируемые сообщества не просто пассивно влияют на внешние климатические факторы. Вместо этого, они, вероятно, функционируют в состоянии, известном как фаза "множественных аттракторов", предсказанная теоретическим физиком Гаем Буниным в 2017 году.

Фаза "множественных аттракторов" — состояние, в котором виды постоянно заменяют друг друга из-за внутренних взаимодействий даже без изменений окружающей среды. Новое исследование теперь предоставляет убедительные эмпирические доказательства того, что эта фаза множественных аттракторов существует и фактически доминирует в природе.

