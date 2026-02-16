Самый соленый океан в мире неожиданно становится пресным: что высасывает из него соль (фото)

Результаты нового исследования показывают, что один из самых соленых регионов мирового океана неожиданно опресняется. Ученые рассказали, что это значит для циркуляции.

Согласно новому исследования команды из Университета Колорадо в Боулдере, южная часть Индийского океана у западного побережья Австралии становится менее соленой с поразительной скоростью, пишет PHYS.org.

Исследователи обнаружили, что за последние 60 лет повышение температуры изменило глобальные ветровые потоки и океанические течения, принося все больше пресной воды в южную часть Индийского океана. Ученые считают, что эти изменения могут повлиять на взаимодействие океана и атмосферы, нарушить основные системы океанической циркуляции, помогающие регулировать климат на всей планете. Кроме того, потенциально эти изменения могут повлиять на морские экосистемы.

По словам профессора кафедры атмосферных и океанических наук Вэйцина Хана, они с коллегами наблюдают масштабный сдвиг в движении пресной воды в океане. Наиболее тревожным кажется то, что этот процесс происходит в регионе, который играет ключевую роль в глобальной циркуляции мирового океана.

Предыдущие исследования уже показали, что соленость морской воды составляет около 3,5% — это сопоставимо с растворением полутора чайных ложек соли в стакане воды. Однако теперь ученые обнаружили, что на обширной территории, простирающейся от восточной части Индийского океана до западной части Тихого океана в тропиках Северного полушария, поверхностные воды от природы менее соленые. Частые тропические дожди приносят в регион большое количество пресной воды, в то время как испарение относительно низкое.

Эта область известна как Индо-Тихоокеанский бассейн пресной воды и связана с огромным "конвейерным поясом" океанической циркуляции, который перераспределяет тепло, соль и пресную воду по всей планете. Отметим, что эта система, известная как термохалинная циркуляция, направляет теплые пресные поверхностные воды из Индо-Тихоокеанского течения в сторону Атлантического океана, способствуя мягкому климату в Западной Европе.

Соленость, течение и тенденции изменения течения Фото: Nature Climate Change

Достигая северной части Атлантического океана вода охлаждается, становится более соленой и плотной, а в конечном итоге опускается на дно, прежде чем потечь на юг в глубинах океана обратно в Индийский и Тихий океаны.

В ходе нового исследования ученые проанализировали данные наблюдений за последние шесть десятилетий и зафиксировали изменения солености в южной части Индийского океан у юго-западного побережья Австралии. Как правило, этот район сухой, а испарение значительно превышает количество осадков — в результате морская вода в этом районе исторически считалась соленой.

Теперь ученые обнаружили, что площадь соленой морской воды сократилась примерно на треть за последние 60 лет. Результаты представляют собой самое быстрое увеличение количества пресной воды, наблюдаемое в Южном полушарии.

По словам первого автора исследования, Гэнсиня Чена из Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук, наблюдаемое опреснение эквивалентно добавлению в регион около 60% пресной воды озера Тахо ежегодно. Для сравнения, количество пресной воды, поступающей в этот океанический район, достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой все население США более чем на 380 лет.

Авторы исследования также обнаружили, что опреснение океана не является результатом локальных изменений количества осадков. Команда использовала сочетание наблюдений и компьютерного моделирования, что позволило обнаружить истинную причину изменений: глобальное потепление изменяет поверхностные ветры над Индийским и тропическим Тихим океанами. Эти изменения ветров заставляют океанские течения направлять больше воды из пресноводного бассейна Индо-Тихоокеанского региона в южную часть Индийского океана.

