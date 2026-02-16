Найсолоніший океан у світі несподівано стає прісним: що висмоктує з нього сіль (фото)

Результати нового дослідження показують, що один із найсолоніших регіонів світового океану несподівано опріснюється. Вчені розповіли, що це означає для циркуляції.

Згідно з новим дослідженням команди з Університету Колорадо в Боулдері, південна частина Індійського океану біля західного узбережжя Австралії стає менш солоною з вражаючою швидкістю, пише PHYS.org.

Дослідники виявили, що за останні 60 років підвищення температури змінило глобальні вітрові потоки та океанічні течії, приносячи все більше прісної води в південну частину Індійського океану. Вчені вважають, що ці зміни можуть вплинути на взаємодію океану й атмосфери, порушити основні системи океанічної циркуляції, що допомагають регулювати клімат на всій планеті. Крім того, потенційно ці зміни можуть вплинути на морські екосистеми.

За словами професора кафедри атмосферних і океанічних наук Вейціна Хана, вони з колегами спостерігають масштабне зрушення в русі прісної води в океані. Найбільш тривожним здається те, що цей процес відбувається в регіоні, який відіграє ключову роль у глобальній циркуляції світового океану.

Попередні дослідження вже показали, що солоність морської води становить близько 3,5% — це можна порівняти з розчиненням півтори чайних ложок солі в склянці води. Однак тепер учені виявили, що на великій території, що простягається від східної частини Індійського океану до західної частини Тихого океану в тропіках Північної півкулі, поверхневі води від природи менш солоні. Часті тропічні дощі приносять у регіон велику кількість прісної води, тоді як випаровування відносно низьке.

Ця область відома як Індо-Тихоокеанський басейн прісної води і пов'язана з величезним "конвеєрним поясом" океанічної циркуляції, який перерозподіляє тепло, сіль і прісну воду по всій планеті. Зазначимо, що ця система, відома як термохалінна циркуляція, спрямовує теплі прісні поверхневі води з Індо-Тихоокеанської течії в бік Атлантичного океану, сприяючи м'якому клімату в Західній Європі.

Досягаючи північної частини Атлантичного океану, вода охолоджується, стає солонішою і щільнішою, а в кінцевому підсумку опускається на дно, перш ніж потекти на південь у глибинах океану назад в Індійський і Тихий океани.

Під час нового дослідження вчені проаналізували дані спостережень за останні шість десятиліть і зафіксували зміни солоності в південній частині Індійського океану біля південно-західного узбережжя Австралії. Як правило, цей район сухий, а випаровування значно перевищує кількість опадів — в результаті морська вода в цьому районі історично вважалася солоною.

Тепер учені виявили, що площа солоної морської води скоротилася приблизно на третину за останні 60 років. Результати являють собою найшвидше збільшення кількості прісної води, що спостерігається в Південній півкулі.

За словами першого автора дослідження, Генсіня Чена з Інституту океанології Південно-Китайського моря Китайської академії наук, опріснення, яке спостерігається, еквівалентно додаванню в регіон близько 60% прісної води озера Тахо щорічно. Для порівняння, кількість прісної води, що надходить у цей океанічний район, достатня, щоб забезпечити питною водою все населення США більш ніж на 380 років.

Автори дослідження також виявили, що опріснення океану не є результатом локальних змін кількості опадів. Команда використовувала поєднання спостережень і комп'ютерного моделювання, що дало змогу виявити справжню причину змін: глобальне потепління змінює поверхневі вітри над Індійським і тропічним Тихим океанами. Ці зміни вітрів змушують океанські течії направляти більше води з прісноводного басейну Індо-Тихоокеанського регіону в південну частину Індійського океану.

