Половина всех коралловых рифов в мире опустошена: нечто уничтожает их последние три года (фото)

Новое исследование показывает, что половина мировых коралловых рифов сильно пострадала от экстремальной жары, обрушившейся на океан. Более того, данные указывают, что прямо сейчас происходит еще более серьезный кризис обесцвечивания.

Коралловые рифы — это гораздо больше, чем просто красочные подводные экосистемы. Они поддерживают рыболовство, стимулируют туризм, защищают побережья от штормов, а также способствуют открытию новых лекарств, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые обнаружили, что мощная глобальная морская волна тепла вызвала широкомасштабное обесцвечивание кораллов, повредив около половины мировых рифов. Команде из Смитсоновского института впервые в истории провели глобальную оценку, оценивающую масштабы обесцвечивания во всем мире. Результаты указывают на то, что новая морская волна, начавшаяся еще в 2023 году, все еще продолжается.

Известно, что кораллы выживают благодаря тесному биологическому партнерству. Одним из партнеров является небольшое животное, родственное медузам, которое строит твердый скелет кораллового рифа. Внутри него живут микроскопические водоросли, которые используют солнечный свет для выработки энергии, питающей коралл.

Когда температура океана поднимается слишком высоко, это хрупкое партнерство может нарушиться. Исследователи обнаружили, что в такой ситуации коралл вытесняет водоросли, которые обеспечивают его энергией, и белеет. Этот процесс ученые называют обесцвечиванием — он, как известно, ослабляет кораллы, замедляя их рост и размножение. Более того, если тепловой стресс сильный и длительный, это может привести к массовой гибели кораллов.

Больше половины коралловых рифов во всем мире пострадали

В новом исследовании ученые объединили спутниковые измерения температуры поверхности океана с подводными исследованиями рифов и аэрофотосъемкой, проведенной по всему земному шару. Данные позволили ученым связать воздействие тепла, зафиксированное из космоса, с реальными повреждениями рифов.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Смитсоновского института Шона Коннолли, фактически, им с коллегами удалось провести самый географически обширный анализ данных об обесцвечивании кораллов в истории. В ходе исследования ученые проанализировали более 15 000 обследований рифов, а результаты их работы показали, что 80% рифов подверглись умеренному или сильному обесцвечиванию, а 35% — умеренному или сильному уровню гибели кораллов. Результаты также указывают на то, что более 50% коралловых рифов во всем мире подверглись значительному обесцвечиванию, а 15% пережили существенную гибель кораллов.

Отметим, что за последние три десятилетия Земля уже потеряла около половины всех кораллов. Океаны поглощают большую часть избыточного тепла, выделяемого при сжигании ископаемого топлива, в результате средняя температура воды неумолимо растет, подвергая коралловые рифы опасности.

