Половина всіх коралових рифів у світі спустошена: щось знищує їх останні три роки (фото)

Нове дослідження показує, що половина світових коралових рифів сильно постраждала від екстремальної спеки, що обрушилася на океан. Ба більше, дані вказують, що просто зараз відбувається ще більш серйозна криза знебарвлення.

Коралові рифи — це набагато більше, ніж просто барвисті підводні екосистеми. Вони підтримують рибальство, стимулюють туризм, захищають узбережжя від штормів, а також сприяють відкриттю нових ліків, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені виявили, що потужна глобальна морська хвиля тепла викликала широкомасштабне знебарвлення коралів, пошкодивши близько половини світових рифів. Команді зі Смітсонівського інституту вперше в історії провели глобальну оцінку, що оцінює масштаби знебарвлення в усьому світі. Результати вказують на те, що нова морська хвиля, яка почалася ще 2023 року, все ще триває.

Відомо, що корали виживають завдяки тісному біологічному партнерству. Одним із партнерів є невелика тварина, споріднена з медузами, яка будує твердий скелет коралового рифу. Усередині нього живуть мікроскопічні водорості, які використовують сонячне світло для вироблення енергії, що живить корал.

Коли температура океану піднімається занадто високо, це крихке партнерство може порушитися. Дослідники виявили, що в такій ситуації корал витісняє водорості, які забезпечують його енергією, і біліє. Цей процес учені називають знебарвленням — він, як відомо, послаблює корали, сповільнюючи їхній ріст і розмноження. Ба більше, якщо тепловий стрес сильний і тривалий, це може призвести до масової загибелі коралів.

Більше половини коралових рифів у всьому світі постраждали Фото: Dave Burdick

У новому дослідженні вчені об'єднали супутникові вимірювання температури поверхні океану з підводними дослідженнями рифів і аерофотозйомкою, проведеною по всій земній кулі. Дані дали змогу вченим пов'язати вплив тепла, зафіксований із космосу, з реальними пошкодженнями рифів.

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника Смітсонівського інституту Шона Конноллі, фактично, їм з колегами вдалося провести найбільш географічно великий аналіз даних про знебарвлення коралів в історії. Під час дослідження вчені проаналізували понад 15 000 обстежень рифів, а результати їхньої роботи показали, що 80% рифів зазнали помірного або сильного знебарвлення, а 35% — помірного або сильного рівня загибелі коралів. Результати також вказують на те, що понад 50% коралових рифів у всьому світі зазнали значного знебарвлення, а 15% пережили істотну загибель коралів.

Зазначимо, що за останні три десятиліття Земля вже втратила близько половини всіх коралів. Океани поглинають більшу частину надлишкового тепла, що виділяється під час спалювання викопного палива, в результаті середня температура води невблаганно зростає, наражаючи коралові рифи на небезпеку.

