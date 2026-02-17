Самая сильная гравитационная дыра Земли скрыта под Антарктидой: она породила ледяные щиты

Ледяной континент расположен над самой сильной гравитационной дырой планеты и теперь, в новом исследовании ученые раскрыли тайну того, как она там оказалась.

Гравитация кажется надежной силой — достаточно стабильной и постоянной, чтобы на нее можно было бы положиться. Однако реальность гораздо любопытнее: на самом деле сила гравитации меняется по поверхности Земли. При этом она наиболее слаба под замерзшим континентом Антарктида, пишет PHYS.org.

Новое исследование показывает, как невероятно медленные движения горных пород глубоко в недрах планеты в течение десятков миллионов лет привели к образованию сегодняшней гравитационной дыры под Антарктидой. Результаты новой работы подчеркивают, что время изменений в антарктической гравитационной дыре совпадает с основными изменениями климата ледяного континента. Авторы также считают, что будущие исследования также могут показать, как изменение гравитации в прошлом могло способствовать росту определяющих климат ледяных щитов Антарктиды.

По словам соавтора исследования, профессора геофизики в Университете Флориды Алессандро Форте, понимание того, как внутреннее строение планеты формирует гравитацию и уровень моря, позволит получить представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности крупных ледяных щитов.

Эти вариации гравитации, вызванные различной плотностью горных пород глубоко под поверхностью Земли, невелики в абсолютном выражении. Однако они способны оказывать особенно сильное влияние на океаны. Например, там, где гравитация слабее, поверхность океана может располагаться немного ниже относительно центра планеты. Это обусловлено тем, что вода течет в сторону областей с более сильной гравитацией. Из-за своей гравитационной дыры высота поверхности моря вокруг Антарктиды заметно ниже, чем была бы в противном случае.

Прогнозирование геоида с учетом временной зависимости Фото: Scientific Reports

В новом исследовании ученым удалось составить карту антарктической гравитационной дыры. Кроме того, авторам удалось показать, как она развивалась в течение миллионов лет. В своей работе они опирались на масштабный научный проект, охватывающий всю Землю, который объединил глобальные записи землетрясений с физическим моделированием для реконструкции трехмерной структуры внутри Земли. Реконструированная карта точно соответствовала эталонным гравитационным данным, полученным со спутников, что подтверждает реалистичность базовых моделей.

Далее ученые использовали сложные компьютерные модели и основанные на физических принципах реконструкции, исследователи смогли отследить движение горных пород внутри Антарктиды и изменения за последние 70 миллионов лет, вплоть до эпохи динозавров. Данные указывают на то, что гравитационная дыра изначально была слабой, однако между 50 и 30 миллионами лет назад, она начала набирать силу. Эти временные рамки совпадают с крупными изменениями в климатической системе Антарктиды, включая начало широкомасштабного оледенения.

