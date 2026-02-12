Отчаянный план по спасению планеты: вокруг ледника Судного дня возведут стену длиной в 80 км

Наша планета столкнулась с огромной проблемой и теперь ученые предлагают радикальный и амбициозный план по спасению Земли, включающий строительство 80-километровой стены вокруг ледника, способного погрузить планету в хаос.

Ледний Туэйтс, также известный как ледник Судного дня, получил свое прозвище не спроста. Он представляет собой огромный антарктический ледяной массив, приближающийся к критической точке. Если эта огромная глыба льда полностью разрушится, ученые считают, что ледник может высвободить достаточно воды, чтобы поднять глобальный уровень моря на 65 сантиметров — это приведет к катастрофе, которая затопит прибрежные города и островные государства, пишет IFLScience.

Теперь ученые предлагают амбициозный и весьма радикальный план по спасению Земли: чтобы сдержать угрозу, исследователи предлагают возвести гигантскую морскую завесу на морском дне у берегов Антарктиды. Ожидается, что масштаб строительства будет колоссальным: для достижения эффекта барьер планируют протянуть на более чем 80 км, а его высота составит около 150 метров. Планируется, что стена будет установлена на глубине 650 метров, а ее строительство обойдется в миллиарды долларов, но будет способно выдержать условия одной из самых суровых сред на планете.

По словам одного из руководителей проекта "Морская завеса" Марианны Хаген, реализация проекта будет невероятно сложной, однако это вовсе не значит, что не стоит и пытаться. Авторы отмечают, что ставки слишком высоки, а потому нам следует попытаться защитить ледник Судного дня.

Отметим, что ледник Туэйтса расположен на краю континентальной части Западной Антарктиды в регионе, известном как Земля Мэри Берд. Ледник Судного дня считается самым широким ледником на планете — его ширина составляет около 120 километров. Это представляет собой огромный объем льда, в настоящее время находящегося в твердом состоянии, который грозит растаять и превратиться в воду, утонув в океане.

Увы, таяние уже началось: из-за повышающейся температуры океана объем талого льда, стекающего в море с ледника Туэйтс и соседних ледников, увеличился более чем вдвое с 1990-х по 2010-е годы, что составляет 8% от текущей скорости глобального повышения уровня моря. Некоторые оценки также указывают на то, что полное разрушение ледника, которое закончится катастрофой, может произойти уже в ближайшие несколько десятилетий.

Последние исследования также определили, что именно подрывает будущее ледника Судного дня. Постоянный поток все более теплой воды проникает в щель между ледником и континентальным шельфом, на котором он расположен, эффективно растапливая лед снизу.

Проект "Морская завеса" предполагает установление "стены", закрепленной на морском дне. Это позволит уменьшить поток теплой воды, прибывающий к наиболее уязвимым частям нижней части ледника. Отметим, что один вариант предполагает строительство сплошного барьера, тогда как другой — создание нескольких фрагментированных завес. Сегодня проект находится на ранней стадии и многие аспекты еще предстоит полностью изучить. Однако уже собрана международная команда ученых, инженеров, финансовых доноров и экспертов, которые стремятся решить эту задачу со всех возможных сторон.

