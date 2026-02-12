Відчайдушний план із порятунку планети: навколо льодовика Судного дня зведуть стіну завдовжки 80 км

Наша планета зіткнулася з величезною проблемою і тепер вчені пропонують радикальний і амбітний план з порятунку Землі, що включає будівництво 80-кілометрової стіни навколо льодовика, здатного занурити планету в хаос.

Льодовиковий Туейтс, також відомий як льодовик Судного дня, отримав своє прізвисько не спроста. Він являє собою величезний антарктичний крижаний масив, що наближається до критичної точки. Якщо ця величезна брила льоду повністю зруйнується, вчені вважають, що льодовик може вивільнити достатньо води, щоб підняти глобальний рівень моря на 65 сантиметрів — це призведе до катастрофи, яка затопить прибережні міста та острівні держави, пише IFLScience.

Тепер учені пропонують амбітний і вельми радикальний план з порятунку Землі: щоб стримати загрозу, дослідники пропонують звести гігантську морську завісу на морському дні біля берегів Антарктиди. Очікується, що масштаб будівництва буде колосальним: для досягнення ефекту бар'єр планують протягнути на понад 80 км, а його висота становитиме близько 150 метрів. Планується, що стіна буде встановлена на глибині 650 метрів, а її будівництво обійдеться в мільярди доларів, але буде здатне витримати умови одного з найсуворіших середовищ на планеті.

За словами одного з керівників проєкту "Морська завіса" Маріанни Хаген, реалізація проєкту буде неймовірно складною, проте це зовсім не означає, що не варто й намагатися. Автори зазначають, що ставки надто високі, а тому нам слід спробувати захистити льодовик Судного дня.

Зазначимо, що льодовик Туейтса розташований на краю континентальної частини Західної Антарктиди в регіоні, відомому як Земля Мері Берд. Льодовик Судного дня вважається найширшим льодовиком на планеті — його ширина становить близько 120 кілометрів. Це являє собою величезний об'єм льоду, що наразі перебуває у твердому стані, який загрожує розтанути і перетворитися на воду, потонувши в океані.

На жаль, танення вже почалося: через підвищення температури океану обсяг талого льоду, що стікає в море з льодовика Туейтс і сусідніх льодовиків, збільшився більш ніж удвічі з 1990-х до 2010-х років, що становить 8% від поточної швидкості глобального підвищення рівня моря. Деякі оцінки також вказують на те, що повне руйнування льодовика, яке закінчиться катастрофою, може статися вже в найближчі кілька десятиліть.

Останні дослідження також визначили, що саме підриває майбутнє льодовика Судного дня. Постійний потік дедалі теплішої води проникає в щілину між льодовиком і континентальним шельфом, на якому він розташований, ефективно розтоплюючи лід знизу.

Проєкт "Морська завіса" передбачає встановлення "стіни", закріпленої на морському дні. Це дасть змогу зменшити потік теплої води, що прибуває до найбільш вразливих частин нижньої частини льодовика. Зазначимо, що один варіант передбачає будівництво суцільного бар'єру, тоді як інший — створення кількох фрагментованих завіс. Сьогодні проєкт перебуває на ранній стадії і багато аспектів ще належить повністю вивчити. Однак уже зібрано міжнародну команду вчених, інженерів, фінансових донорів та експертів, які прагнуть вирішити це завдання з усіх можливих боків.

