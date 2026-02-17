Невозможное возможно: названы загадочные места, где предметы катятся вверх по склону (видео)

Исследователи рассказали о необычной точке на поверхности планеты, где природа и наши глаза объединяются, чтобы сделать невозможное возможным.

По всему земному шару существуют необычные места, где законы природы, кажется, перестают действовать. Например, представьте, что вы паркуете авто на холме и переключаете передачу на нейтральную, но вместо того, чтобы катиться вниз по склону, как вы ожидаете, происходит обратное, пишет IFLScience.

Подобные места порой называют гравитационными, таинственными или магнитными холмами. Они обнаружены по всему миру, а их странный эффект весьма забавен. На самом деле, даже туристические фирмы используют это явление, чтобы привлечь туристов — предлагают научно-фантастическое или сверхъестественное объяснение странности. Однако, по словам ученых, в таких местах нет ничего жуткого или странного — это лишь обман разума.

Исследователи отмечают, что эти странные холмы на самом деле являются результатом оптических иллюзий, вызванных сочетанием факторов. Первый и, возможно, самый важный — отсутствие видимого горизонта. Простыми словами, если горизонт не виден или неровен, человеческому мозгу становится трудно оценить уклон дороги. Это еще сложнее, если окружающая местность наклонена.

Известно, что наше чувство равновесия в значительной степени обеспечивается вестибулярной системой во внутреннем ухе человека. Однако мы также полагаемся и на визуальные данные. В некоторых случаях эта визуальная информация может перекрывать ощущения нашего тела, что может привести к переоценке или полной ошибке в оценке уклона склона.

Еще в 2003 году команда из университетов Падуи и Павии в Италии изучили, как горизонт может искажать нашу перспективу, воссоздав в лаборатории эффект этих гравитационных холмов.

Изначально ученые создали настольные модели нескольких известных гравитационных холмов со всего мира, а затем привлекли добровольцев, чтобы они рассмотрели их через небольшие отверстия, обеспечивающие перспективу "с земли". У них также была возможность изменять горизонт, чтобы посмотреть, как это повлияет на зрителя.

Результаты показали, что, когда истинный горизонт не был виден, объекты, подобные деревьям и дорожным знакам, могли вводить людей в заблуждение. В то же время участникам исследования было сложнее оценить наклон относительно горизонтальной плоскости. Это особенно верно, когда небольшой спуск предшествовал, следовал за или обрамлялся более крутым спуском.

Исследователи также использовали другие профессиональные геодезические инструменты — теодолиты — для изучения этих дорог с большего расстояния. Как и предполагалось, все эти приборы показывают, что склоны идут в противоположном направлении от того, как они воспринимаются глазами.

