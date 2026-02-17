Неможливе можливо: названо загадкові місця, де предмети котяться вгору по схилу (відео)

Дослідники розповіли про незвичайну точку на поверхні планети, де природа і наші очі об'єднуються, щоб зробити неможливе можливим.

По всій земній кулі існують незвичайні місця, де закони природи, здається, перестають діяти. Наприклад, уявіть, що ви паркуєте авто на пагорбі і перемикаєте передачу на нейтральну, але замість того, щоб котитися вниз по схилу, як ви очікуєте, відбувається зворотне, пише IFLScience.

Подібні місця часом називають гравітаційними, таємничими або магнітними пагорбами. Їх виявлено по всьому світу, а їхній дивний ефект вельми кумедний. Насправді, навіть туристичні фірми використовують це явище, щоб привабити туристів — пропонують науково-фантастичне або надприродне пояснення дивацтва. Однак, за словами вчених, у таких місцях немає нічого моторошного чи дивного — це лише обман розуму.

Дослідники зазначають, що ці дивні пагорби насправді є результатом оптичних ілюзій, спричинених поєднанням чинників. Перший і, можливо, найважливіший — відсутність видимого горизонту. Простими словами, якщо горизонт не видно або нерівний, людському мозку стає важко оцінити ухил дороги. Це ще складніше, якщо навколишня місцевість нахилена.

Відомо, що наше відчуття рівноваги значною мірою забезпечується вестибулярною системою у внутрішньому вусі людини. Однак ми також покладаємося і на візуальні дані. У деяких випадках ця візуальна інформація може перекривати відчуття нашого тіла, що може призвести до переоцінки або повної помилки в оцінці ухилу схилу.

Ще 2003 року команда з університетів Падуї та Павії в Італії вивчили, як горизонт може спотворювати нашу перспективу, відтворивши в лабораторії ефект цих гравітаційних пагорбів.

Спочатку вчені створили настільні моделі кількох відомих гравітаційних пагорбів з усього світу, а потім залучили добровольців, щоб вони роздивилися їх через невеликі отвори, які забезпечують перспективу "з землі". У них також була можливість змінювати горизонт, щоб подивитися, як це вплине на глядача.

Результати показали, що, коли істинний горизонт не було видно, об'єкти, подібні до дерев і дорожніх знаків, могли вводити людей в оману. Водночас учасникам дослідження було складніше оцінити нахил щодо горизонтальної площини. Це особливо вірно, коли невеликий спуск передував, слідував за або обрамлявся крутішим спуском.

Дослідники також використовували інші професійні геодезичні інструменти — теодоліти — для вивчення цих доріг з більшої відстані. Як і передбачалося, всі ці прилади показують, що схили йдуть у протилежному напрямку від того, як вони сприймаються очима.

