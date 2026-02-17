Вода защитит от пауков: ученые рассказали, умеют ли пауки нырять и плавать (видео)

Плохие новости для арахнофобов: исследователи рассказали, что вода на самом деле не спасет от нашествия пауков — многие из них умеют не только ползать, но также погружаться и даже плавать.

Пауки хорошо известны своими способностями к лазанию и передвижению. Наличие восьми ног также позволяет им довольно быстро перемещаться по земле, когда это необходимо. Впрочем, некоторые виды могут довольно хорошо передвигаться и без полного набора конечностей. Но умеют ли пауки плавать? У ученых плохие новости для арахнофобов, пишет IFLScience.

По словам ученых, большинство пауков довольно легкие, а потому способны использовать поверхностное натяжение в своих интересах — могут передвигаться по поверхности воды. Например, пауки-рыболовы охотятся именно таким образом: ползают по поверхности, чтобы схватить добычу. Пауки рода Dolomedes используют вибрации в воде, воспринимаемые их волосками, чтобы охотиться на добычу. Далее они используют эти водооталкивающие волоски, чтобы скользить по воде и охотятся. Однако на самом деле они не плавают.

Не менее впечатляющий вид — Desis marina, или приливный паук — представители этого вида обитают в Новой Зеландии и Новой Каледонии. Известно, что они способны выживать до 19 дней под водой, прячясь в морских зарослях. Для этого они прячутся в прикрепительных органах бурых водорослей, содержащих достаточно кислорода, чтобы пауки чувствовали себя комфортно до отлива. Впрочем, эту стратегию едва ли можно назвать плавание, так как пауки спускаются по водорослям, а не активно плавают.

Еще один любопытный вид — паук-водолаз Argyroneta aquatica. Эти водные паукообразные живут, охотятся и даже размножаются под водой, не имея возможности дышать под водой — они ведут для этого удивительные пузырьки воздуха.

Исследования показали, что паук использует волоски на своем теле, чтобы улавливать пузырьки кислорода. Они также могут носить на спине небольшой пузырек воздуха, подобно баллону аквалангиста. Далее пауки хранят эти пузырьки воздуха в специально сплетенной паутине, натянутой между подводными растениями — идеальный водный дом. Впрочем, наиболее любопытным является то, что представители этого вида способны не только плавать, но также и нырять.

