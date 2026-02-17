Вода захистить від павуків: учені розповіли, чи вміють павуки пірнати і плавати (відео)

Погані новини для арахнофобів: дослідники розповіли, що вода насправді не врятує від навали павуків — багато хто з них уміє не тільки повзати, а й також занурюватися і навіть плавати.

Павуки добре відомі своїми здібностями до лазіння і пересування. Наявність восьми ніг також дає їм змогу доволі швидко переміщатися по землі, коли це необхідно. Утім, деякі види можуть досить добре пересуватися і без повного набору кінцівок. Але чи вміють павуки плавати? У вчених погані новини для арахнофобів, пише IFLScience.

За словами вчених, більшість павуків доволі легкі, а тому здатні використовувати поверхневий натяг у своїх інтересах — можуть пересуватися поверхнею води. Наприклад, павуки-рибалки полюють саме таким чином: повзають по поверхні, щоб схопити здобич. Павуки роду Dolomedes використовують вібрації у воді, що сприймаються їхніми волосками, щоб полювати на здобич. Далі вони використовують ці водовідштовхувальні волоски, щоб ковзати по воді і полюють. Однак насправді вони не плавають.

Не менш вражаючий вид — Desis marina, або приливний павук — представники цього виду мешкають у Новій Зеландії та Новій Каледонії. Відомо, що вони здатні виживати до 19 днів під водою, ховаючись у морських заростях. Для цього вони ховаються в прикріпних органах бурих водоростей, які містять достатньо кисню, щоб павуки почувалися комфортно до відливу. Утім, цю стратегію навряд чи можна назвати плаванням, оскільки павуки спускаються по водоростях, а не активно плавають.

Ще один цікавий вид — павук-водолаз Argyroneta aquatica. Ці водні павукоподібні живуть, полюють і навіть розмножуються під водою, не маючи можливості дихати під водою — вони ведуть для цього дивовижні бульбашки повітря.

Дослідження показали, що павук використовує волоски на своєму тілі, щоб уловлювати бульбашки кисню. Вони також можуть носити на спині невелику бульбашку повітря, подібно до балона аквалангіста. Далі павуки зберігають ці бульбашки повітря у спеціально сплетеному павутинні, натягнутому між підводними рослинами — ідеальний водний дім. Утім, найцікавішим є те, що представники цього виду здатні не лише плавати, а й пірнати.

