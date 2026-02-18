Раскрыта тайна "сокровищницы" Зимбабве возрастом 2,5 млрд лет: помогло фото астронавта (фото)

В 2010 году астронавту удалось запечатлеть скрытую красоту "геологического чуда Зимбабве" — Великую дайку возрастом 2,5 миллиарда лет, которая полна чрезвычайно ценных минералов.

Фото астронавта 2010 года демонстрирует поразительные масштабы Великой дайки Зимбабве, которая простирается на впечатляющие 550 километров. Эта длинная структура, по словам ученых, на самом деле не является дайкой и содержит огромное количество ценных минералов, которые питают масштабную горнодобывающую промышленность, пишет Live Science.

По данным обсерватории Земли NASA, Великая дайка Зимбабве простирается примерно на 550 км через центральную часть страны, от окрестностей столицы Хараре на северо-востоке до окрестностей второго по величине города страны, Булавайо, на юго-западе. Ширина структуры составляет от 3 до 13 километров, а сама она включает в себя холмы, возвышающиеся на 450 метров над плато.

Впрочем, несмотря на свое название, эта гигантская структура на самом деле не является дайкой — вертикальным пластом застывшей магмы, прорезающим существующие слои горных пород. Исследователи отмечают, что на самом деле структура представляет собой лополит похожий на дайку, однако он образовался параллельно существующим пластам горных пород. Структура также имеет более плоскую и линзовидную форму.

По данным Геологической службы Зимбабве, Великая Дайка считается самой длинной непрерывной магматической интрузией, или структурой возвышенных магматических пород, на Земле.

На фото астронавта запечатлена самая южная оконечность геологической структуры, расположенная примерно в 125 километрах от Булавайо. К слову, в 1983 году астронавтам на борту шаттла "Челленджер" удалось запечатлеть южную половину геологической структуры, а в 2003 году спутник NASA "Терра" сфотографировал всю длину лополита.

Спутник NASA Terra в 2003 году сделал снимок всей длины Большого вала Зимбабве Фото: NASA

Считается, что лополит образовался около 2,5 миллиарда лет назад, когда магма из земной мантии постепенно просачивалась вверх через разломы тектонических плит. Простыми словами, структуру существует более половины всей истории нашей планеты.

Предыдущие исследования также обнаружили, что магма была полна ценных минералов, которые обычно находятся глубоко под земной корой — в результате район стал центром горнодобывающей промышленности Зимбабве. Сегодня вдоль лополита расположено по меньшей мере полдюжены крупных шахт, которые сосредоточены на добыче золота, никеля, меди, титана, железа, ванадия и олова.

Впрочем, геологическая структура наиболее известна своими обширными месторождениями платины, которые в совокупности являются третьими по величине в мире, а также необычайно чистым хромитом, содержащим большое количество хрома — ключевого компонента в производстве нержавеющей стали.

