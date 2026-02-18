Розкрито таємницю "скарбниці" Зімбабве віком 2,5 млрд років: допомогло фото астронавта (фото)

У 2010 році астронавту вдалося сфотографувати приховану красу "геологічного дива Зімбабве" — Велику дайку віком 2,5 мільярда років, яка сповнена надзвичайно цінних мінералів.

Фото астронавта 2010 року демонструє вражаючі масштаби Великої дайки Зімбабве, яка простягається на вражаючі 550 кілометрів. Ця довга структура, за словами вчених, насправді не є дайкою і містить величезну кількість цінних мінералів, які живлять масштабну гірничодобувну промисловість, пише Live Science.

За даними обсерваторії Землі NASA, Велика дайка Зімбабве простягається приблизно на 550 км через центральну частину країни, від околиць столиці Хараре на північному сході до околиць другого за величиною міста країни, Булавайо, на південному заході. Ширина структури становить від 3 до 13 кілометрів, а сама вона містить у собі пагорби, що підносяться на 450 метрів над плато.

Утім, незважаючи на свою назву, ця гігантська структура насправді не є дайкою — вертикальним пластом застиглої магми, що прорізає наявні шари гірських порід. Дослідники зазначають, що насправді структура являє собою лополіт схожий на дайку, проте він утворився паралельно до наявних пластів гірських порід. Структура також має більш плоску та лінзоподібну форму.

За даними Геологічної служби Зімбабве, Велика Дайка вважається найдовшою безперервною магматичною інтрузією, або структурою піднесених магматичних порід, на Землі.

На фото астронавта зображено найпівденніший край геологічної структури, розташований приблизно за 125 кілометрів від Булавайо. До слова, 1983 року астронавтам на борту шаттла "Челленджер" вдалося сфотографувати південну половину геологічної структури, а 2003 року супутник NASA "Терра" сфотографував усю довжину лополіта.

Супутник NASA Terra 2003 року зробив знімок усієї довжини Великого валу Зімбабве Фото: solar-system

Вважається, що лополіт утворився близько 2,5 мільярда років тому, коли магма із земної мантії поступово просочувалася вгору через розломи тектонічних плит. Простими словами, структура існує більше половини всієї історії нашої планети.

Попередні дослідження також виявили, що магма була сповнена цінних мінералів, які зазвичай містяться глибоко під земною корою — у результаті район став центром гірничодобувної промисловості Зімбабве. Сьогодні вздовж лополіта розташовано щонайменше півдюжини великих шахт, які зосереджені на видобутку золота, нікелю, міді, титану, заліза, ванадію та олова.

Втім, геологічна структура найбільш відома своїми великими родовищами платини, які в сукупності є третіми за величиною у світі, а також надзвичайно чистим хромітом, що містить велику кількість хрому — ключового компонента у виробництві нержавіючої сталі.

