Названы птицы, строящие гнезда лишь из материалов определенного цвета: в чем тут дело (видео)

В новом исследовании ученые обнаружили, что у самцов зебровых зябликов наблюдается более сильная привязанность к определенному цвету — они строят гнезда лишь из материалов определенных цветов и ничто не может изменить их мнения.

Не секрет, что у животных, как и у людей, есть предпочтения: например, у питомцев может быть любимая игрушка или предпочитаемое место для сна. В мире птиц самцы зебровых зябликов являются основными строителями гнезд, и оказывается, у каждого из них есть любимый цвет для такого строительства, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Университета Альберты в Канаде хотела выяснить, будут ли самцы зебровых зябликов (Taeniopygia guttata) проявлять более сильное предпочтение к строительному материалу определенного цвета. Ученые также стремились выяснить, будут ли самцы придерживаться этого цвета под давлением окружающих или переключатся на цвет большинства группы.

В дикой природе зебровые зяблики весьма социальные и территориальные. Известно, что они размножаются и гнездятся в непосредственной близости друг от друга в колониях в Австралии и, к счастью для ученых, гнездятся круглый год в лабораторных условиях.

На первом этапе исследования ученые предоставили самцам два пучка ниток: желтый и синий. Далее самцов оценили по тому, сколько времени они проводили с каждым из них. Например, самец, который провел 600 секунд, взаимодействуя с желтой нитью, и 400 секунд, взаимодействуя с синей нитью, изначально будет отдавать предпочтение желтому цвету, и сила этого предпочтения составит 60%.

На втором этапе птиц разместили так, чтобы они могли наблюдать за парами зябликов в гнездах, уже построенных из желтой или синей нити. Иногда гнезда строились из нити того цвета, который предпочитала птица, а иногда — из нити менее любимого цвета.

Затем зябликов вернули в исходную комнату и вновь поставили перед выбором нити — самцы строили собственные гнезда из желтой или синей нити. Таким образом ученые надеялись выяснить, повлияли ли цвета гнезд, которые они видели, на первоначальные цветовые предпочтения самца, или же он останется верен своему первоначальному выбору.

Результаты показали, что самцы, которые на первом этапе эксперимента проявляли менее выраженные предпочтения, с большей вероятностью следовали за большинством и строили гнездо нежелательного для себя цвета. Однако те, кто изначально отдавал предпочтение определенному цвету, реже поддавались социальному влиянию и оставались верны своему первоначальному выбору.

