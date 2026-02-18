Названо птахів, які будують гнізда лише з матеріалів певного кольору: у чому тут справа (відео)

У новому дослідженні вчені виявили, що у самців зебрових зябликів спостерігається сильніша прихильність до певного кольору — вони будують гнізда лише з матеріалів певних кольорів і ніщо не може змінити їхньої думки.

Не секрет, що тварини, як і люди, мають свої вподобання: наприклад, у вихованців може бути улюблена іграшка або місце для сну, якому вони віддають перевагу. У світі птахів самці зебрових зябликів є основними будівельниками гнізд, і виявляється, у кожного з них є улюблений колір для такого будівництва, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Університету Альберти в Канаді хотіла з'ясувати, чи будуть самці зебрових зябликів (Taeniopygia guttata) проявляти сильнішу перевагу до будівельного матеріалу певного кольору. Науковці також прагнули з'ясувати, чи самці дотримуватимуться цього кольору під тиском оточуючих, чи переключаться на колір більшості групи.

У дикій природі зеброві зяблики дуже соціальні й територіальні. Відомо, що вони розмножуються і гніздяться в безпосередній близькості один від одного в колоніях в Австралії і, на щастя для вчених, гніздяться цілий рік у лабораторних умовах.

На першому етапі дослідження вчені надали самцям два пучки ниток: жовтий і синій. Далі самців оцінили за тим, скільки часу вони проводили з кожним із них. Наприклад, самець, який провів 600 секунд, взаємодіючи з жовтою ниткою, і 400 секунд, взаємодіючи з синьою ниткою, спочатку буде віддавати перевагу жовтому кольору, і сила цієї переваги становитиме 60%.

На другому етапі птахів розмістили так, щоб вони могли спостерігати за парами зябликів у гніздах, уже збудованих із жовтої або синьої нитки. Іноді гнізда будувалися з нитки того кольору, якому надавав перевагу птах, а іноді — з нитки менш улюбленого кольору.

Потім зябликів повернули у вихідну кімнату і знову поставили перед вибором нитки — самці будували власні гнізда з жовтої або синьої нитки. У такий спосіб учені сподівалися з'ясувати, чи вплинули кольори гнізд, які вони бачили, на початкові колірні вподобання самця, або ж він залишиться вірним своєму первісному вибору.

Результати показали, що самці, які на першому етапі експерименту виявляли менш виражені переваги, з більшою ймовірністю слідували за більшістю та будували гніздо небажаного для себе кольору. Однак ті, хто від самого початку віддавав перевагу певному кольору, рідше піддавалися соціальному впливу і залишалися вірними своєму первісному вибору.

