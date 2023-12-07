Закривавлені олуші на Вовчому острові: "вампіри" шикуються в чергу, щоб випити їхні "соки"

Дослідники нарешті зрозуміли, чому на цих островах птахи стікають кров'ю і хто висмоктує їхні життєві сили.

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На островах Вулф і Дарвін, які є частиною Галапагоських островів, відбувається щось дивне і трохи моторошне. Науковці помітили, що олуші тут буквально стікають кров'ю, а інші крихітні птахи шикуються в чергу, щоб напитися їхньої "життєвої сили", пише IFLScience.

Ще Чарльз Дарвін помітив, що дзьоби зябликів істотно відрізняються, пізніше вчений зрозумів, що це безпосередньо пов'язано з їхньою дієтою: дзьоб залежав від того, чи харчувалися вони фруктами, комахами або насінням.

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Більшу частину року на Вовчому острові надзвичайно сухо. За словами дослідників з Галапагоського заповідника, тут все ще виробляється насіння в сезон дощів, проте цієї рослинності вистачає ненадовго — голодні птахи буквально змітають їх за лічені дні. У результаті пернатим мешканцям Вовчого острова доводиться шукати альтернативні джерела їжі та вологи.

Водночас учені помітили, крихітні вампіри-зяблики, ймовірно, почали харчуватися кров'ю олуш. Передбачається, що пернаті вампіри спочатку полювали на паразитів в оперенні олуш, проте за деякий час пішли далі: вони використовують дзьоби, щоб зробити рану на тілі олуш, а потім харчуються кров'ю, що вільно тече і витікає з рани. Дослідники також помітили, коли один зяблик наносить рану, інші буквально шикуються в чергу, щоб насолодитися червоною рідиною.

Водночас на думку вчених, така поведінка зябликів-вампірів, ймовірно, жодним чином не зачіпає самих олуш. Однак навіть це ще не все. Дослідники також помітили, що зяблики-вампіри небайдужі до яєць олуш: якщо їм не вдається розбити їх дзьобом, вони навчилися розбивати шкаралупу, відштовхуючи яйця від предметів.

Дослідники вивчили мікробіом кишківника зябликів і виявили, що їхня вампірська дієта виявилася настільки радикальною, що вона буквально змінила мікробіом птахів. Команда зазначає, що мікробіом зяблика-вампіра (Geospiza septentrionalis) має схожість з кровосисними кажанами, а тому автори дослідження припускають, що це може бути прикладом конвергентної еволюції, коли два неспоріднені види розвивають схожі здібності незалежно один від одного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що пташиний грип змінює колір райдужної оболонки олуш.