Сердце весом 16 кг: у берегов Калифорнии найдено существо, похожее на ламантина, размером с лодку

Исследователи рассказали об одном из величайших открытий человечества — огромном существе, некогда обитавшем у калифорнийского побережья.

Морская корова Стеллера считается одним из величайших открытий человечества, и под "великим" подразумеваются его гигантские размеры. По словам ученых, эти огромные сирени по размерах были сопоставимы с рыболовной лодкой, а сами скромные гиганты дрейфовали в зарослях водорослей. Так было до тех пор, пока не появились люди, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые вид был описан в 1741 году биологом Георгом Вильгельмом Стеллером после того, как экспедиция в Северную Америку, в которой он участвовал, потерпела крушение на острове Беринга. Стеллер и не подозревал, что станет единственным ученым, увидевшим это существо живым.

Увы, всего через 27 лет после открытия вида морские коровы Стеллера уже вымерли. Это было одно из немногих вымираний мегафауны того времени, первое вымирание морских млекопитающих, доведенных до исчезновения человеком.

По словам исследователей, длина этих морских коров составляла около 10 метров, а толщина слоя жира — почти 23 сантиметра, а их вес достигал внушительных 9 979 килограммов, что делало животных лакомой добычей для человека. Поэтому неудивительно, что скелетные останки стеллеровской морской коровы, найденные в Сибири, были приняты за морское чудовище.

Дело в том, что всего одна туша животного могла долгое время кормить целый экипаж, а потому вскоре морские свиньи Стеллера стали одним из главных блюд в рационе моряков на всей территории их обширного ареала обитания, простиравшегося от Калифорнии до Японии и островов Берингова моря.

Морские свиньи Фото: IFLScience

Увы, чрезмерная охота привела к вымиранию вида, однако предыдущие исследования показали, что животные на самом деле уже находились на пути к катастрофе. Результаты указывают на то, что в то время люди активно охотились на морских котиков и выдр с такой скоростью, что их численность резко сократилась. По мере сокращения этих видов резко возросла численность морских ежей, которые пожирали заросли водорослей, необходимых морским коровам для выживания.

Отсутствие зарослей водорослей привело к отсутствию морских коров, но катастрофа с водорослями так и не получила шанса оказаться фатальной — появились люди. Потребовалось всего несколько десятилетий, чтобы люди полностью истребили коров Стеллера. По оценкам, их истребляли в семь раз быстрее, чем это допустимо для устойчивого существования вида.

Напомним, ранее мы писали о том, что древнюю морскую корову убил крокодил, а затем на части разорвала акула.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что морские млекопитающие не смогут выбраться из океана.