Серце вагою 16 кг: біля берегів Каліфорнії знайдено істоту, схожу на ламантина, розміром із човен
Дослідники розповіли про одне з найбільших відкриттів людства — величезну істоту, яка колись мешкала біля каліфорнійського узбережжя.
Морська корова Стеллера вважається одним з найбільших відкриттів людства, і під "великим" маються на увазі його гігантські розміри. За словами вчених, ці величезні бузку за розмірами були порівнянні з рибальським човном, а самі скромні гіганти дрейфували в заростях водоростей. Так було до тих пір, поки не з'явилися люди, пише IFLScience.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Уперше вид був описаний у 1741 році біологом Георгом Вільгельмом Стеллером після того, як експедиція до Північної Америки, в якій він брав участь, зазнала аварії на острові Берінга. Стеллер і не підозрював, що стане єдиним ученим, який побачив цю істоту живою.
На жаль, лише через 27 років після відкриття виду морські корови Стеллера вже вимерли. Це було одне з небагатьох вимирань мегафауни того часу, перше вимирання морських ссавців, доведених до зникнення людиною.
За словами дослідників, довжина цих морських корів становила близько 10 метрів, а товщина шару жиру — майже 23 сантиметри, а їхня вага сягала значних 9 979 кілограмів, що робило тварин ласою здобиччю для людини. Тому не дивно, що скелетні останки стеллерівської морської корови, знайдені в Сибіру, були прийняті за морське чудовисько.
Річ у тім, що лише одна туша тварини могла тривалий час годувати цілий екіпаж, а тому незабаром морські свині Стеллера стали однією з головних страв у раціоні моряків на всій території їхнього великого ареалу проживання, який тягнувся від Каліфорнії до Японії та островів Берингового моря.
На жаль, надмірне полювання призвело до вимирання виду, проте попередні дослідження показали, що тварини насправді вже перебували на шляху до катастрофи. Результати вказують на те, що в той час люди активно полювали на морських котиків і видр із такою швидкістю, що їхня чисельність різко скоротилася. У міру скорочення цих видів різко зросла чисельність морських їжаків, які пожирали зарості водоростей, необхідних морським коровам для виживання.
Відсутність заростей водоростей призвела до відсутності морських корів, але катастрофа з водоростями так і не отримала шансу виявитися фатальною — з'явилися люди. Знадобилося всього кілька десятиліть, щоб люди повністю винищили корів Стеллера. За оцінками, їх винищували в сім разів швидше, ніж це допустимо для сталого існування виду.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стародавню морську корову вбив крокодил, а потім на частини розірвала акула.
Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що морські ссавці не зможуть вибратися з океану.