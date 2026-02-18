Доисторическая Япония была домом для древних кошек, но это были совсем не тигры: кто там обитал

В новом исследовании ученые обнаружили случай ошибочной идентификации крупных кошачьих: ранее считалось, что на территории Японии сотни тысяч лет назад обитали кошки — это неверно.

В современной Японии, возможно обитает немало медведей, но популяции крупных кошек на островах давно исчезли. От 129 000 до 11 700 лет назад временные сухопутные мосты позволили древним хищникам мигрировать между материковой Азией и островами. Ранее палеобиологи считали, что тигры были основными кошками, совершившими этот переход, однако последние данные предполагают другую временную шкалу, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов нового исследования, результаты их работы ставят под сомнение преобладающее мнение, что древние тигры находили убежище в Японии, а распространение пещерных львов ограничивалось лишь российским Дальним Востоком и северо-восточным Китаем. Новые данные указывают на то, что именно львы, а не тигры, колонизировали японский архипелаг в позднем плейстоцене.

Известно, что первые кошачьи появились в Африке около 6,4 миллиона лет назад, однако первым львам потребовалось около 5,4 миллиона лет, чтобы проникнуть в северную Евразию. В то же время их тигровые сородичи в основном мигрировали в южные регионы Евразии, но хищники все же иногда пересекались в "переходном поясе львов и тигров" — область, которая простирается от Ближнего Востока через Центральную Азию до восточной России, где смешивались.

Отметим, что в период этой миграции позднего плейстоцена наша планета также переживала ледниковые периоды, понизившие уровень моря и обнажившие сухопутные мосты, соединяющие азиатский переходный пояс львов и тигров с японским архипелагом.

Ископаемые находки свидетельствуют о том, что многие тигры воспользовались этими путями, но не обошлось без случаев ошибочной идентификации. В предыдущем анализе ученые каталогизировали эти находки ископаемых крупных кошачьих на основе морфологических данных, а не более надежных данных ДНК.

В новом исследовании ученые провели повторный анализ, изучив набор ископаемых образцов с помощью генетического секвенирования и радиоуглеродного датирования. Многие образцы сегодня находятся в плохом состоянии, однако пять дали достаточно информации для проведения профилирования родословной. В каждом случае рассматриваемый "тигр" обладал молекулярной информацией, соответствующей ныне вымершему виду пещерного льва (Panthera spelaea). Более того, ученые так и не обнаружили каких-либо свидетельств существования тигров в Японии позднего плестоцена.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, почему вымерли пещерные львы.

Ранее Фокус писал о том, что в Сибири нашли львенка из ледникового периода.