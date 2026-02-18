Доісторична Японія була домом для стародавніх кішок, але це були зовсім не тигри: хто там мешкав

У новому дослідженні вчені виявили випадок помилкової ідентифікації великих котячих: раніше вважалося, що на території Японії сотні тисяч років тому мешкали кішки — це невірно.

У сучасній Японії, можливо, мешкає чимало ведмедів, але популяції великих кішок на островах давно зникли. Від 129 000 до 11 700 років тому тимчасові сухопутні мости дозволили стародавнім хижакам мігрувати між материковою Азією та островами. Раніше палеобіологи вважали, що тигри були основними кішками, які здійснили цей перехід, проте останні дані припускають іншу часову шкалу, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами авторів нового дослідження, результати їхньої роботи ставлять під сумнів переважну думку, що стародавні тигри знаходили притулок у Японії, а поширення печерних левів обмежувалося лише російським Далеким Сходом і північно-східним Китаєм. Нові дані вказують на те, що саме леви, а не тигри, колонізували японський архіпелаг у пізньому плейстоцені.

Відомо, що перші котячі з'явилися в Африці близько 6,4 мільйона років тому, проте першим левам знадобилося близько 5,4 мільйона років, щоб проникнути в північну Євразію. Водночас їхні тигрові родичі здебільшого мігрували в південні регіони Євразії, але хижаки все ж таки іноді перетиналися в "перехідному поясі левів і тигрів" — області, що простягається від Близького Сходу через Центральну Азію до східної Росії, де змішувалися.

Зазначимо, що в період цієї міграції пізнього плейстоцену наша планета також переживала льодовикові періоди, що знизили рівень моря і оголили сухопутні мости, які з'єднують азіатський перехідний пояс левів і тигрів з японським архіпелагом.

Викопні знахідки свідчать про те, що багато тигрів скористалися цими шляхами, але не обійшлося без випадків помилкової ідентифікації. У попередньому аналізі вчені каталогізували ці знахідки викопних великих котячих на основі морфологічних даних, а не більш надійних даних ДНК.

У новому дослідженні вчені провели повторний аналіз, вивчивши набір викопних зразків за допомогою генетичного секвенування та радіовуглецевого датування. Багато зразків сьогодні перебувають у поганому стані, проте п'ять дали достатньо інформації для проведення профілювання родоводу. У кожному випадку розглянутий "тигр" мав молекулярну інформацію, що відповідає нині вимерлому виду печерного лева (Panthera spelaea). Ба більше, вчені так і не виявили жодних свідчень існування тигрів у Японії пізнього плестоцену.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, чому вимерли печерні леви.

Раніше Фокус писав про те, що в Сибіру знайшли левеня з льодовикового періоду.