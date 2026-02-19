Голливуд врет нам о поясах астероидов: насколько сложно пролететь через них

В фантастических фильмах дают неправильное представление об астероидных поясах, наполненных большим количество космических камней.

В разных голливудских фантастических фильмах можно увидеть, как герои на космическом корабле пролетают через пояс астероидов либо в нашей Солнечной системе, либо в другой звездной системе. При этом то, что показывают в фильмах, не имеет отношения к реальности, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В фильме 1980 года "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" Хан Соло и его друзья пытаются убежать от преследующих их имперских сил, пролетая на космическом корабле через астероидное поле. Дроид C-3PO замечает: "Шансы на успешное прохождение астероидного поля составляют примерно 3720 к 1".

Кадры демонстрируют хаотичное, плотное астероидное поле, состоящее из кружащихся и вращающихся в космосе камней, которое расположены близко друг к другу. Этот сценарий неоднократно обыгрывался в разных фантастических фильмах.

Но реальность совсем другая, по крайней мере, для пояса астероидов в Солнечной системе. Он находится между орбитами Марса и Юпитера и наполнен примерно миллионом космических камней разного размера, которые остались от формирования планет. Есть даже теория, что это обломки разрушенной миллиарды лет назад планеты.

Основываясь на знаниях об объеме пояса астероидов и оценке количества и размера космических камней, астрономы считают, что среднее расстояние между астероидами составляет почти 1 миллион километров. Таким образом, промежутки между астероидами достаточно большие, чтобы обеспечить нормальный пролет между ними.

Фактически, несколько космических зондов уже сделали это. Первым был аппарат NASA "Пионер-10", который в 1972 году пролетел через главный пояс астероидов Солнечной системы шириной примерно 225 миллионов километров за 7 месяцев.

Хотя в то время планировщики миссии не знали точной плотности главного пояса астероидов, их предположение оказалось верным, и зонд пролетел сквозь него невредимым.

С тех пор через главный пояс астероидов пролетели еще 8 космический аппаратов: "Пионер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Улисс", "Галилео", "Кассини", "Новые горизонты" и "Юнона". Ни один из них не летел по заранее выбранному курсу, чтобы избежать столкновения с астероидами, и ни один из них не столкнулся с космическими камнями.

В других звездных системах ситуация может быть иной. Там камни в поясах астероидов могут находится намного ближе друг к другу, то есть такие пояса могут быть более плотными. Но такие пояса астероидов не могут долго просуществовать, ведь их камни будут постоянно сталкиваться и разрушаться, превращаясь в космическую пыль.

Таким образом, типичный научно-фантастический сценарий плотного роя быстро движущихся астероидов почти наверняка не встречается в природе.

Как уже писал Фокус, ученые назвали самый маленький и самый большой астероид в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли недостающее звено в эволюции галактик. Это открытие бросает вызов существующим моделям Вселенной. Таким образом оно может заставить астрономов пересмотреть историю космоса.